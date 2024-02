Home

Sede Comune a Solvay e ambiente 10 proposte ai candidati sindaco

9 Febbraio 2024

Rosignano (Livorno), 9 febbraio 2024 – Sede Comune a Solvay e ambiente 10 proposte ai candidati sindaco

Maurizio Marchi per Medicina Democratica pone 10 proposte ai candidati sindaco per le prossime amministrative. Ecco quanto richiesto da Medicina Democratica

“Tra 4 mesi si vota per il nuovo sindaco e la nuova giunta nel comune di Rosignano. Vorremmo che queste nuove figure si impegnassero per il miglioramento della salute, dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini nei prossimi 5 anni. Per questo avanziamo delle proposte che vanno, a nostro avviso, in questa direzione.

1 – Trasferimento della sede comunale a Rosignano Solvay, nell’agglomerato delle Creste ampliandolo, dato che la popolazione invecchia e ha difficoltà ad usare l’auto per andare a Rosignano Marittimo.

2 – Svolgere e rendere pubblica l’indagine epidemiologica, già deliberata nel luglio 2019, sulle patologie della popolazione, come primo passo decisivo per capire dove e come intervenire per la salute. Di recente abbiamo saputo dall’ASL che l’indagine è ancora a zero dopo 5 anni.

3 – Ridurre la discarica di Scapigliato ad un solo uso comunale o intracomunale (Cecina e comuni piccoli confinanti) ed interrompere nel quinquennio il ricevimento dei rifiuti speciali.

4 – Sostituire fino ad azzerare i tubi di cemento-amianto nell’acquedotto: nel comune di Rosignano, con 72,4 km di tubi in CA, ne sono stati sostituiti solo 1 km a fine 2021.

5 – Chiudere gli scarichi a mare di Solvay, rendendo la sodiera di Rosignano paragonabile con tutte le altre 5 sodiere Solvay nell’Unione Europea, nessuna delle quali scarica nell’ambiente i propri rifiuti.

6 – Riservare l’acqua di falda solo alla popolazione, lasciando a Solvay solo quella superficiale, la quale nel quinquennio si attrezzi con un dissalatore di acqua di mare, alimentato da energia rinnovabile per diminuire anche il prelievo di salamoia dal volterrano.

7 – Idrogeno alla Solvay con i fondi del PNRR. Sono stati assegnati al progetto “Rosignano HVG”, presentato da Solvay chimica Italia e Sapio produzione idrogeno ossigeno srl i 17,5 milioni di euro del bando per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, pubblicato sul Burt toscano il 18 gennaio 2023. Nel quinquennio si dia corso all’investimento.

8 – Siano recuperati i vecchi e fatiscenti edifici ex-rurali di Solvay lungo l’Aurelia a nord di Vada. Il recupero è previsto nel protocollo d’intesa tra Comune di Rosignano Marittimo e Solvay sottoscritto il 29 settembre 2022 presso la Regione Toscana. A distanza di oltre un anno dalla firma del protocollo, non su uno degli edifici squalificanti per Vada turistica sono iniziati i lavori di recupero.

9 – No al gassificatore di rifiuti (un inceneritore mascherato) né a Solvay né a Scapigliato.

10 – No alla cementificazione della zona a nord di via della cava e del cavalcavia a Rosignano Solvay, in un comune che ha già un altissimo tasso di consumo di suolo”.

