Sede INPS di Portoferraio, Tenerini e Bertucci (FI): Mozione e lettera alla sede provinciale INPS per chiedere un giorno di apertura in più

11 Settembre 2023

Isola d’Elba (Livorno) 11 settembre 2023 – Sede INPS di Portoferraio(Isola d’Elba), Tenerini e Bertucci (FI): Mozione e lettera alla sede provinciale INPS per chiedere un giorno di apertura in più.

“Verrà presentata una mozione in consiglio comunale a Portoferraio ed inviata una lettera al direttore provinciale dell’INPS di Livorno, per chiedere un giorno di apertura in più a settimana della sede INPS di Portoferraio”.

Lo dichiarano la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini e il Consigliere di Portoferraio Adalberto Bertucci:

“In passato ci siamo già occupati della questione, portandola anche all’attenzione nelle varie sedi istituzionali. Abbiamo accolto con grande favore l’incremento di una risorsa nella stessa sede a partire dal 1 settembre.

Ciò consentirà all’utenza un servizio maggiormente efficiente. Tuttavia, nel permanere di alcuni disagi, riteniamo necessario che l’ufficio resti aperto almeno due giorni a settimana, consentendo un giorno di questi anche l’accesso libero senza prenotazione. Ciò per agevolare i cittadini, in particolare quelli svantaggiati. Il rispetto del principio di continuità territoriale, garantito dalla nostra costituzione, si concretizza nella rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono ai residenti delle isole di poter accedere ad un servizio essenziale senza alcuna difficoltà”.

