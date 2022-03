Home

31 Marzo 2022

Sedi vaccinali, a Livorno chiuso ufficialmente il Modigliani Forum. Porrà: “Grazie agli oltre 200 operatori”

LIVORNO, 31 marzo 2022

Si è conclusa oggi, giovedì 31 marzo, alle 13 l’esperienza del Modigliani Forum di Livorno come sede della campagna vaccinale anti Covid19.

“Con un po’ di emozione – ammette Cinzia Porrà, direttore della Zona Distretto Livornese – chiudiamo, dietro di noi, le porte di una struttura che dal 29 marzo dello scorso anno si è resa protagonista con circa 290 mila vaccinazioni della grande campagna di immunizzazione lanciata dalla comunità scientifica al livello planetario. In questi mesi sono stato oltre 200 gli operatori che a vario titolo hanno lavorato qui senza risparmiarsi: penso ai tanti infermieri, ai medici volontari, ai sanitari in pensione tornati in servizio, ma anche alle persone che hanno garantito la sicurezza o hanno assicurato il disbrigo delle formalità amministrative. Ognuna di loro è stata un parte importante e fondamentale per la realizzazione della nostra attività. Per questo stamattina ho voluto rivolgere personalmente il mio più sentito ringraziamento per quanto fatto ad una piccola rappresentanza di questi. A loro, come al Comune di Livorno e a tutte le istituzioni che ci hanno supportato in questi mesi un sincero ‘Grazie’ ”.

L’attività vaccinale anti Covid non chiude, ma cambia sede e, dopo la sosta necessaria al trasferimento dei materiali di domani, 1° aprile, riaprirà sabato 2 aprile al centro socio sanitario di via Impastato a Salviano.

Si potrà accedere senza prenotazione oppure continuando ad utilizzare il sistema regionale https://prenotavaccino.sanita. toscana.it.

Le sedute vaccinali sono programmate dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13.

Le persone che avessero già prenotato la vaccinazione con appuntamento in aprile al Modigliani riceveranno; un Sms con le indicazioni della nuova data e orario della somministrazione che sarà effettuata al distretto di Salviano.

