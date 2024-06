Home

Cronaca

Sedicente agente immobiliare livornese denunciato per truffa

Cronaca

16 Giugno 2024

Sedicente agente immobiliare livornese denunciato per truffa

Livorno 16 giugno 2024 – Agente immobiliare livornese denunciato per truffa

I Carabinieri della Stazione di Donoratico, hanno svolto le indagini che hanno permesso di individuare e denunciare a piede libero un sedicente agente immobiliare presunto truffatore. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un 56enne livornese avrebbe pubblicato su internet un annuncio nel quale proponeva in affitto un appartamento sito in piazza Mazzini a Livorno.

Un 35enne di origine africana, residente a Donoratico, in cerca di un alloggio per la propria famiglia ed interessato all’annuncio, avrebbe contattato l’inserzionista al numero di cellulare indicato nell’inserzione per avere informazioni e prendere appuntamento per visionare la casa.

Una volta fatta la visita accompagnato da un uomo che si è presentato come agente di un’agenzia immobiliare di Livorno e persuaso di aver finalmente trovato l’abitazione adatta alle proprie esigenze, il giovane straniero ha deciso di avanzare la sua proposta per la locazione dell’appartamento.

Per poter perfezionare l’accordo, come di rito, il sedicente agente gli avrebbe chiesto di effettuare anche un bonifico di 1.200 euro a titolo di caparra, che il ragazzo ha eseguito sull’iban indicato lui dall’agente.

Da quel momento il ragazzo ha atteso, invano, l’esito della proposta. Ricontattato l’agente, questo gli ha fornito inizialmente risposte molto vaghe circa la disponibilità dell’immobile visitato e l’esito della pratica per poi alla infine cessare del tutto di rispondere alle sue telefonate senza peraltro restituire la caparra versata.

È stato necessario l’intervento dei carabinieri della Stazione di Donoratico cui si è rivolta la vittima, che hanno avviato un’attività investigativa incentrata su accertamenti e riscontri ad ampio spettro sino a identificare compiutamente il presunto autore del raggiro; costui è risultato essere soggetto recidivo in tali condotte.

Al termine degli approfondimenti delle indagini il truffatore è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria labronica competente cui dovrà rispondere per il reato di truffa.

Si ribadiscono, dai Carabinieri, le indicazioni nel caso permangano sospetti e/o dubbi su identità di soggetti destinatari di pagamenti a qualsiasi titolo (caparra, acquisti on-line ecc.), è sempre consigliabile eseguire i pagamenti con forme ripetibili (bonifici ordinari) che appunto consentono entro un lasso di tempo il ripensamento e l’annullamento dell’operazione, cercando di evitare bonifici istantanei e ricariche di carte prepagate intestate a sconosciuti; rivolgersi infine in caso di fondati sospetti di essere stati vittima di un inganno e/o raggiro con tempestività al presidio dell’Arma più vicino fornendo ogni elemento /dettaglio raccolto, ovvero chiamare il numero di emergenza 112 NUE e/o consultare la sezione “Consigli” all’interno del sito istituzionale http://www.carabinieri.it/ .