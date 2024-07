Home

28 Luglio 2024

Livorno 28 luglio 2024 – Sedili d’auto, elettrodomestici e lampadario abbandonati nell’ambiente, quattro viaggi per l’instancabile Mister Green

Francesco Stefanini, noto ambientalista livornese conosciuto come Mister Green, continua instancabilmente la sua missione di salvaguardia dell’ambiente. Nonostante il caldo soffocante di sabato 27 luglio, Mister Green ha deciso di prendere la sua bicicletta intorno alle 16:00 per un giro di perlustrazione, approfittando del momento per godersi anche il paesaggio.

La sua prima tappa è stata in via Firenze, dove ha trovato una piazzola colma di rifiuti: una rete di foglie finte, un piccolo forno da frittura DeLonghi, un ventilatore, un lampadario e un faretto da muro. Senza esitazione, ha raccolto questi oggetti e li ha portati all’isola ecologica.

Durante il tragitto, Mister Green ha notato altri rifiuti abbandonati in via dell’Artigianato, presso una piazzola di sosta: due seggiolini d’auto, un lavandino e un soffione di camion. Determinato a non lasciare nulla al degrado, ha fatto quattro viaggi avanti e indietro per trasportare tutto all’isola ecologica.

Stefanini ha espresso gratitudine verso i lavoratori dell’isola ecologica per la loro disponibilità, professionalità e umanità, sottolineando l’importanza del loro contributo alla sua missione.

Ecco le foto di quello che Mister green ha trovato e tolto