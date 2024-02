Home

Cronaca

Aree pubbliche

Seduta congiunta su affidamento parcheggi a pagamento a Esteem Srlu. Come seguire la diretta

Aree pubbliche

27 Febbraio 2024

Seduta congiunta su affidamento parcheggi a pagamento a Esteem Srlu. Come seguire la diretta

Livorno 27 febbraio 2024 – Seduta congiunta su affidamento parcheggi a pagamento a Esteem Srlu. Come seguire la diretta

Approvazione proposta di gestione dei parcheggi a pagamento: Seconda e Sesta Commissione Consiliare convocate in seduta congiunta

Mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 15:00, si terrà una seduta congiunta della Seconda Commissione Consiliare (Bilancio e Patrimonio) e della Sesta Commissione Consiliare (Vivibilità urbana) presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Livorno. L’ordine del giorno prevede la discussione e la proposta di deliberazione consiliare riguardante il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento su aree pubbliche e del servizio di gestione dello Sportello della Mobilità, con affidamento in house a Esteem Srlu.

La seduta, convocata dal presidente del consiglio Pietro Caruso, sarà trasmessa in diretta streaming sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, consentendo la partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto, conformemente all’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica.

La Seconda Commissione, guidata dalla presidente Stella Sorgente (Movimento 5 Stelle) e dal vice presidente Valentina Barale (Buongiorno Livorno), comprende anche membri del Partito Democratico e del Gruppo Misto. La Sesta Commissione, presieduta da Piero Tomei (Partito Democratico) e vice presieduta da Angelo Di Cristo (Partito Democratico), è composta principalmente da esponenti del Partito Democratico, con la partecipazione di membri del Gruppo Misto, del Movimento 5 Stelle e dei Fratelli d’Italia.

La proposta di affidamento in house a Esteem Srlu riguarda la gestione dei parcheggi a pagamento e dello Sportello della Mobilità, e sarà oggetto di discussione e valutazione da parte delle due commissioni. Si prevede un’ampia analisi e una dettagliata valutazione dei pro e contro di tale affidamento, al fine di garantire una gestione efficiente e trasparente dei servizi e dei parcheggi pubblici nel territorio comunale di Livorno.

Si auspica che questa seduta congiunta porti a un confronto costruttivo e a una decisione condivisa, nell’interesse della comunità livornese e del miglioramento della qualità della vita urbana.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin