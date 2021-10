Home

31 Ottobre 2021

Segnala-Li, Salvetti presenta la squadra di pronto intervento territoriale (Foto e Video)

Livorno 31 ottobre 2021

Otto persone divise in due squadre dal primo novembre lavoreranno alla gestione del contrasto del degrado urbano

Presentata la squadra di pronto intervento e ricognizione territoriale di Segnala-Li

I cittadini potranno inviare segnalazioni a : segnalali@comune.livorno.it

Presentata in piazza del Municipio, la squadra di Segnala-Li, progetto del Comune nato nel 2020 con il principale obiettivo di rispondere a quelle segnalazioni dei cittadini che possono essere risolte con un pronto intervento.

Segnalazioni riferite al decoro urbano, fognature, strade e verde.

Segnala.Li avrà anche il compito di ricognizione territoriale, vale a dire di controllo, registrazione e risoluzione di problemi non segnalati dai cittadini.

Questa iniziativa sarà portata avanti con l’apporto della Coop agricola Il Carro di Livorno, che ha ottenuto l’incarico con affidamento dal Comune.

La cooperativa ha le giuste sensibilità, mezzi ed operatori per realizzare operazioni di pronto intervento che saranno gestiti dal coordinamento tecnico del settore manutenzione della cooperativa, il quale dialogherà con la Struttura Amministrativa che riceverà la segnalazione (Ufficio Segnala-Li) e con i vari Settori dell’Amministrazione Comunale.

La nuova squadra di Segnala-Li è composta da 8 persone divise in due gruppi ed è dotata di due mezzi, più un risciò elettrico brandizzato fornito dal Comune di Livorno. I due mezzi della Cooperativa Il Carro saranno riconoscibili grazie ad un brand magnetico applicato ai lati dei furgoni.

La squadra partirà subito in forma sperimentale fino alla fine del corrente anno con l’intento di partire dal 2022.

“A giugno durante l’incontro di metà mandato – ha affermato il sindaco Luca Salvetti – ho fatto riferimento ai risultati raggiunti, tutti in linea con il mandato, unico neo il decoro. Nei sei mesi successivi l’Amministrazione Comunale ha lavorato su quel fronte e i risultati si vedono concretamente. Segnala-Li è il passaggio decisivo per raggiungere definitivamente l’obiettivo di uno spazio urbano dignitoso e di qualità”.

A illustrare il progetto il sindaco Luca Salvetti, l’assessora all’urbanistica Silvia Viviani, l’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello, la comandante della Polizia Municipale Annalisa Maritan, il dirigente della Protezione Civile Comunale Lorenzo Lazzerini, il dirigente del settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio Leonardo Gonnelli, Roberto Pandolfi dirigente dell’ufficio Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzione, Donatella Ferrini dell’ufficio Segnala-Li, Massimiliano Marconi responsabile dell’ufficio Manutenzioni e Alessandro Cipolli, Andrea Valenti responsabile comunicazione di Aamps, Daniele Felci presidente della Cooperativa “Il Carro”.

Numerose sono le segnalazioni inviate dai cittadini nei mesi passati, che da un lato dimostrano la necessità di interventi urgenti in tutta la città, dall’altro mettono in luce la nuova visione del cittadino che torna a riconoscere l’Amministrazione Comunale come soggetto che risolve le situazioni critiche. Il cittadino ha ben chiaro che non si può concludere tutto all’istante, ma con un quadro di riferimento valido diventa possibile intervenire in tempi brevi e risolvere il problema.

Da gennaio a settembre 2021 sono state effettuate 1380 segnalazioni che hanno interessato soprattutto i settori dell’ambiente (abbandono di rifiuti e problemi legati alla raccolta differenziata), mobilità, verde e decoro urbano. Queste segnalazioni sono state evase e dove possibile risolte dai tecnici degli uffici comunali.

La mail a cui si deve inviare la segnalazione, è :

segnalali@comune.livorno.it

Le segnalazioni saranno gestite attraverso i canali istituzionali, al contempo è in fase di perfezionamento un apposito portale, che consentirà ai cittadini di inviare la propria segnalazione compilando un semplicissimo form e indicando con un clic l’area interessata su una mappa della città, il tutto presente sul sito web del Comune di Livorno.

Il portale sarà visibile al pubblico non appena sarà terminata la fase sperimentale interna, compresa la formazione a tutti i dipendenti coinvolti sul suo corretto e più rapido utilizzo.

L’Amministrazione Comunale intende portare avanti un vero e proprio Programma strutturato e rivolto al contrasto del degrado urbano per la restituzione di uno stato accettabile e sostenibile di decoro.

Senala-Li si configura appunto, come una tipica attività di “Pronto Intervento”, ovvero di risposta a sollecitazioni del cittadino o in seguito a controllil territoriali effettuati dalla squadra stessa, dalle associazioni di volontariato della Protezione Civile Comunale e dall’Aamps.

Le finalità di Segnala-Li sono:

Ricognizione periodica programmata su aree ben definite, sulla base del periodo annuale e della conoscenza dei tessuti della città;

Piccoli lavori di edilizia;

Modesti lavori di falegnameria e lattoneria in genere;

Taglio di vegetazione infestante di piccola estensione;

Rimozione di contenuti accumuli di rifiuti;

Tinteggiature di parti rese indecorose;

Altre attività di ripristino o eliminazione/riduzione di situazioni di degrado.

“Quella che presentiamo oggi è un’attività significativa non solo per un rapporto diretto tra Amministrazione e cittadini – ha aggiunto l’assessora Silvia Viviani – ma anche per la possibilità di recuperare piccoli e diffusi degradi che spesso fanno la differenza per il miglioramento della qualità della vita”.

“Segnala-Li innescherà probabilmente un circolo virtuoso – ha dichiarato l’assessora Cepparello – la città più in ordine e curata motiverà i cittadini a fare sempre di più la loro parte, e anche ad essere più attenti nella gestione dei rifiuti”.

