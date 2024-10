Home

23 Ottobre 2024

SegnalaLi, efficienza e pronta risposta al cittadino

L’efficienza di SegnalaLi, il servizio del Comune di Livorno nato nel 2020 per rispondere prontamente alle segnalazioni dei cittadini, è stata nuovamente dimostrata in un caso recente. Un cittadino ha voluto condividere la sua esperienza positiva con il sistema, evidenziando la rapidità d’intervento che ha caratterizzato la risoluzione di un problema segnalato all’angolo tra Viale della Libertà e via Kossuth.

Nella lettera inviata, il cittadino ha spiegato di aver notato da alcuni giorni la presenza di pietre di grosse dimensioni sulla carreggiata e di una buca pericolosa nei pressi di un tombino stradale. Questa mattina, intorno alle ore 10, ha deciso di segnalare la problematica a SegnalaLi. Con grande sorpresa, solo poche ore dopo, due operai comunali erano già sul posto per asfaltare la buca e rimuovere le pietre dalla strada, garantendo così la sicurezza del traffico e dei pedoni.

Questo episodio è un esempio lampante dell’efficacia del servizio che, dalla sua creazione, mira a risolvere in tempi brevi le criticità presenti sul territorio. SegnalaLi permette ai cittadini di segnalare problemi legati a strade, illuminazione, verde pubblico e molto altro, facilitando una comunicazione diretta e immediata tra la comunità e l’amministrazione comunale.

In questo caso specifico, l’intervento celere dimostra come il sistema sia capace di garantire non solo una risposta tempestiva ma anche una rapida messa in sicurezza delle aree coinvolte, evitando potenziali incidenti.

L’operato del servizio SegnalaLi è quindi un esempio di efficienza amministrativa, contribuendo a rendere Livorno una città sempre più sicura e attenta alle necessità dei suoi abitanti.

