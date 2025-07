Home

6 Luglio 2025

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno) 6 luglio 2025 Segnalato da un cittadino viene identificato e denunciato dai carabinieri per abbandono di rifiuti

Il Nucleo Carabinieri Parco di Portoferraio, nell’ambito delle costanti attività per la tutela dell’ambiente e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al termine di un’attività d’indagine scaturita dalla segnalazione di un privato cittadino, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno un caso di abbandono di rifiuti ingombranti a bordo di una strada vicinale in località Buraccio nel comune di Capoliveri, avvenuto con l’ausilio di un autocarro.

I rifiuti abbandonati in maniera incontrollata sul suolo erano costituiti da una struttura in legno, verosimilmente ad uso divano e/o letto, da alcune sedie in plastica, da cuscini, una rete metallica plastificata e residui vegetali.

L’attività d’indagine, grazie anche alla collaborazione della Polizia Municipale di Porto Azzurro e Capoliveri, ha consentito di rintracciare il veicolo che aveva trasportato i rifiuti e di risalire al conducente del mezzo, risultato residente all’isola d’Elba.

L’ipotesi di reato contestata è quella di “abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi sul suolo”, formalizzata con notizia di reato trasmessa alla Procura di Livorno.

Risulta indagato il conducente del veicolo responsabile dell’abbandono dei rifiuti il quale, se provvederà entro 7 giorni a rimuovere i rifiuti conferendoli in centro di raccolta autorizzato, sarà ammesso al pagamento di una sanzione di 2.500 euro estinguendo l’aspetto penale della vicenda; in caso contrario, il procedimento penale seguirà il suo corso.

I controlli dei Carabinieri Forestali tesi a contrastare ogni forma di violazione sulla tutela dell’ambiente proseguiranno su tutto il territorio elbano.