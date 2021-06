Home

Segnalato e risolto in 48 ore: efficientissimi, grazie

8 Giugno 2021

Segnalato e risolto in 48 ore: efficientissimi, grazie

Livorno 8 giugno 2021

La lettera di ringraziamento di un nostro lettore agli uffici comunali per aver celermente risolto una sua segnalazione.

“Siete stati efficientissimi, grazie.

Era da molto tempo che i marciapiedi di via Luigi Pirandello (zona Fabbricotti) erano pieni di vegetazione,.

Passavo sempre di lì e domenica mattina ho deciso di fare delle foto a tutta l’erba incolta sul marciapiede che era presente nella via e segnalarlo con una email.

Chiaramente di domenica gli uffici sono chiusi, però non avrei mai pensato che martedì mattina (7giugno) il problema venisse risolto.

Non so se il taglio dell’erba sul marciapiede in via Pirandello sia stata una cosa già messa in programma, fatto sta che in meno di 48 ore dalla mia segnalazione, la via è ripulita.

Se non ve ne dispiace, a me cittadino (con una punta di soddisfazione) piace pensare che sia stata la mia email a mettere “in moto il meccanismo”.

Vorrei pertanto da cittadino ringraziare chi con la sua solerzia ed efficenza ha reso questi marciapiedi più vivibili, grazie.

Qui in foto potete vedere il lato del marciapiede che costeggia la chiesa prima e dopo la mia segnalazione”

