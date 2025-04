Home

Segnaletica stradale illeggibile in Via del Porticciolo

3 Aprile 2025

La segnalazione di Aci Livorno

In Via del Porticciolo, a due passi dal caratteristico quartiere della Venezia, dal Comune di Livorno e dal porto mediceo si trova un vecchio cartello obsoleto e non più leggibile da chi si trova a percorrere la suddetta strada con il proprio mezzo.

Una segnaletica, quella del cartello, che dovrebbe indirizzare il traffico veicolare nei punti principali della nostra città; il mare, il porto, il quartiere della Venezia etc. Insomma, un percorso importante, che sarebbe giusto fosse indicato con un nuovo, più solido, grande e ben leggibile cartello.

Inoltre l’ente di Via Verdi ribadisce, ancora una volta, di come una città che punta o che prova a puntare il suo futuro sul turismo, anche locale, non possa permettersi di non offrire almeno una sufficiente e leggibile segnaletica.

ACI Livorno ha a cuore il benessere della propria città. Non solo da un punto di vista della viabilità e della sicurezza stradale, ma anche come estetica e decoro atta a migliorare l’approccio turistico e il benessere dei propri cittadini. L’ente di Via verdi richiede e auspica pertanto un intervento immediato e risolutivo.