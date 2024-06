Home

29 Giugno 2024

Piombino 29 giugno 2024 – Segregato al buio e legato alla rete del letto, salvato dai carabinieri

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Venturina, a seguito di un’attività di controllo eseguita d’iniziativa, denunciato all’AG di Livorno un giovane poco più che ventenne, con precedenti di polizia.

A seguito di un sopralluogo effettuato nell’abitazione del giovane a Piombino, è emerso infatti che in una camera da letto; era detenuto un cane di razza meticcia (simil cane corso) di colore nero in condizioni di incuria e in pessime condizioni igienico sanitarie.

Il povero animale, di appena nove mesi, è stato trovato segregato al buio e legato alla rete del letto con un guinzaglio di 80 cm.

L’animale era senza acqua e cibo disponibili oltre ad essere costretto a stare in mezzo alla propria stessa urina.

Gli ulteriori accertamenti dei carabinieri, supportati dal servizio veterinario dell’USL locale, hanno acclarato che il cucciolo, dotato solo di microchip rumeno, non era iscritto all’anagrafe canina nazionale italiana. Questo ha comportato per il giovane anche una sanzione amministrativa che sarà irrogata dal servizio veterinario.

Nella considerazione di tali condizioni, incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; è scaatato il sequestro dell’animale con relativo affido in custodia al canile comunale

Per il ventenne è scattata la denuncia per maltrattamento di animali.

