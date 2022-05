Home

Rubriche

Sei green, vuoi pulire il mondo? Segnala i rifiuti con l’App CleanWorld

Rubriche

9 Maggio 2022

Sei green, vuoi pulire il mondo? Segnala i rifiuti con l’App CleanWorld

TELEFONIA, APP

Vuoi dedicare il tuo tempo libero al pianeta?

Puoi farlo anche grazie all’utilizzo di un’app!

Ti consigliamo CleanWorld – Segnalazione di RIFIUTI e PERICOLI,

E’ un’applicazione a tema green che ti permette di segnalare rifiuti e pericoli che troverai sul tuo cammino. Intuitiva e di semplice utilizzo

Quest’app è davvero utilissima e di grande importanza per mettere in campo, giorno dopo giorno, tutti quei piccoli gesti che contribuiscono alla preservazione del nostro pianeta

Tutti dobbiamo fare qualcosa per aiutare il nostro pianeta contro l’inquinamento.

La situazione è veramente critica: continuando di questo passo entro il 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci.

In CleanWorld avrai il compito di raccogliere rifiuti di ogni tipo.. al mare, in spiaggia, in montagna o in strada.

Ti basterà scattare una foto di ciò che raccogli e confermare.

Per ogni azione che andrai a compiere verrai premiato: accumulerai del credito che potrai poi andare a ritirare nell’apposita sezione.

Inoltre per ogni azione aumentarai la tua barra d’esperienza fino a salire di livello.

Potrai condividere le tue medaglie accumulate sui social attraverso l’apposita sezione.

Ci teniamo a precisare che:

CleanWorld NON vuole ergersi a salvatore del mondo, ma semplicemente incentivare sempre più persone alla raccolta e alla pulizia del nostro pianeta, PER IL NOSTRO FUTURO.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin