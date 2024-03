Home

Provincia

Isole

Elba

Sei patenti ritirate, quattro denunciati e sanzioni per 10.000 Euro, il bilancio di una notte di controlli

Elba

4 Marzo 2024

Sei patenti ritirate, quattro denunciati e sanzioni per 10.000 Euro, il bilancio di una notte di controlli

Isola d’Elba (Livorno) 4 marzo 2023 – Sei patenti ritirate, quattro denunciati e sanzioni per 10.000 Euro, il bilancio di una notte di controlli

È questo il bilancio dei controlli attuati dai carabinieri nel fine settimana a Portoferraio. Nell’ambito del potenziamento dell’attività di prevenzione e contrasto al consumo di droghe ed all’abuso di alcool, anche in chiave di sicurezza stradale, con il costante controllo del territorio attraverso servizi mirati anche in orario notturno, nel weekend la Compagnia Carabinieri di Portoferraio ha impresso massimo impulso alle attività di controllo del proprio territorio, attraverso l’esecuzione di specifici servizi.

Le attività, che hanno visto impegnati i militari dei Comandi Stazione di Capoliveri, Campo Elba e Porto Azzurro, supportati dagli equipaggi dell’Aliquota Radiomobile e da personale in abiti civili dell’Aliquota Operativa, hanno interessato le aree di Portoferraio e Capoliveri, attraverso l’esecuzione di mirati posti di controllo.

38 le autovetture controllate e 47 le persone identificate, 35 delle quali sono state sottoposte ad “alcooltest” che è risultato positivo in quattro casi, tutti uomini, di età compresa tra i 23 e i 55 anni. Essendo stati trovati con un tasso alcolico superiore allo 0,8 grammi/litro, per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Livorno, oltre al ritiro della patente. Ad uno di questi, poiché neo patentato (ovvero con patente conseguita da meno di tre anni) la patente sarà revocata.

Altri due conducenti con un tasso alcolemico più basso, compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, sono stati sanzionati solo amministrativamente (per un importo di circa 1000 euro ciascuno), oltre a subire il ritiro immediato della partente di guida.

A questo si aggiungono altre pesanti sanzioni amministrative elevate a fronte di altrettante condotte di guida in violazione a norme del codice della strada. Un conducente, per esempio, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con patente revocata pochi mesi prima; per lui è scattata una sanzione di € 5.200.

Nell’occasione sono stati effettuati controlli anche a 3 persone sottoposte a varie misure restrittive, senza rilevare alcuna criticità.

È importante sottolineare la pericolosità della diffusione di stupefacenti ed alcol tra i giovani e le gravi conseguenze che essa comporta, soprattutto in relazione alla guida. I controlli dei carabinieri in chiave di contrasto al consumo di droghe ed all’abuso di alcool, al fine di preservare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini proseguiranno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin