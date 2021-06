Semafori a Calignania e Quercianella, lunghe code di auto sotto il sole

Home

18 Giugno 2021

E’ estate ed è il momento migliore per eseguire i lavori stradali o di ogni altro genere grazie alle condizioni meteo favorevoli

Questa però è anche la stagione estiva e molte persone percorrono questa strada per andare al mare oltre che per lavoro.

Chi oggi si è ritrovato a percorrere il tratto di strada dal Maroccone a Caletta è rimasto in coda nolto tempo a cuocere sotto il sole nella sua auto.

Infatti, a seguito di due semafori che istituiscono il senso unico di marcia alternato per lavori sul ponte di Calignania e a Quercianella, sono ancora peresenti forti rallentamenti e code dal Maroccone per chi si dirige verso Quercianella e da Chioma per chi viaggia in direzione di Livorno

