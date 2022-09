Home

Semaforo ai cimiteri della Misericordia spento, lavori in corso e nessuno dirige il traffico

30 Settembre 2022

Livorno 30 settembre 2022 – Semaforo ai cimiteri della misericordia spento, lavori in corso e nessuno dirige il traffico

Il semaforo all’incrocio tra una delle arterie cittadine più trafficate è spento. Stiamo parlando dell’incrocio tra viale Boccaccio, viale Nazario Sauro, viale della Libertà e via dell’ardenza.

In questo momento sembra che si sia una persona a far funzionare nuovamente il semaforo, ma la cosa più strana è che quando siamo passati dalla zona non c’era la polizia municipale a dirigere il traffico

Da qui una domanda, e se accade un incidente soprattutto ora che piove?

