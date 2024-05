Home

Livorno 12 maggio 2024 – Semifinale Gioco scaccia gioco. Le classi finaliste

Grande successo della semifinale del progetto gioco scaccia gioco che si è svolta sabato 11 maggio al circolo arci Carli a Salviano.

35 bambini e ragazzi al via in rappresentanza di 35 classi delle scuole livornesi in cui si sono svolti i laboratori di dama e scacchi tenuti dal campione del mondo Michele Borghetti e dagli istruttori di scacchi FSI CONI Marco Ceccarini ed Ennio Politi.

Dopo 5 combattute partite vince il torneo di scacchi Malte Gambetta ( 1g Tesei) che precede Gabriele Ferri ( 3c Sacro cuore), Dario Melosi (2b Michelangelo) e Gian Pierre Doga ( 2e XI maggio).

Nel torneo di dama italiana vince Simone Moschini ( Dal Borro 2a) davanti a Andrea Cavagnaro ( Natali 2b).

Nel torneo di dama internazionale vince Tommaso Cremonini ( Modigliani 4b) davanti a Marco Alessio ( Lambruschini 4 a)

Queste 8 classi si qualificano alla finale che si svolgerà il 28 maggio alla terrazza Mascagni.

Il progetto è alla sua ottava edizione ed è finanziato dal Comune di Livorno nell’ ambito di Scuola e città del CRED con l’ organizzazione di ASD Livorno Scacchi APS.

Alla premiazione hanno partecipato la vice sindaca Libera Camici con delega all’ istruzione e alle politiche educative, il presidente del circolo Arci Carli Fabio Altini, il consigliere di Livorno Scacchi Rocco Coronato e il campione del mondo di dama Michele Borghetti che hanno consegnato i ricchi premi offerti dallo sponsor Livorno non stop.

Hanno diretto l’ arbitro internazionale di dama Gianfranco Borghetti, gli istruttori di scacchi Marco Ceccarini ed Ennio Politi coadiuvati dai campioncini di dama e scacchi presenti come testimonial alla manifestazione.