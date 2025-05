Home

25 Maggio 2025

Livorno 25 maggio 2025 Semifinale Playoff Pielle, male la prima a Ruvo di Puglia

La semifinale playoff si apre con una sconfitta per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO, che al Pala Colombo di Ruvo di Puglia lotta, rientra, soffre ma alla fine deve arrendersi a una prestazione chirurgica dei padroni di casa.

Finisce 70-56 per i pugliesi, trascinati dal solito Joshua Jackson (22 punti). Ma la serie è ancora lunga e martedì si torna in campo per gara2, con l’obiettivo di allungare ribaltare il fattore campo.

Il primo squillo è di Ruvo, che parte fortissimo. La Pielle ci mette un po’ a carburare e si affida alle iniziative di Del Testa e Klyuchnyk per provare a tenere il passo (21-13 al 10’).

Nel secondo periodo la squadra di coach Turchetto prova a cambiare ritmo: Del Testa riporta i suoi a -5, ma ila Crifo Wines è precisa e cinica nella metà campo offensiva. Isotta ritrova la mano, Borra fa la voce grossa sotto i tabelloni (15 rimbalzi), e all’intervallo Ruvo scappa sul 46-35.

Ma la reazione arriva, e con forza. La Toscana Legno cambia faccia nella ripresa, alza l’intensità difensiva e trova soluzioni migliori in attacco. Sono soprattutto i 6 punti consecutivi di Vedovato a spingere i biancoblù fino al -1 (51-50) al 29’. La partita sembra riaperta, ma Ruvo trova due triple pesantissime con Musso e Isotta che chiudono il terzo quarto sul 57-50.

Nella quarta frazione le energie iniziano a scarseggiare e si segna col contagocce. Venucci apre il parziale per il 57-52, ma è solo un’illusione. Ruvo ricomincia a macinare gioco, Campori e soci faticano a trovare il fondo della retina e l’ultimo colpo lo assesta ancora una volta Jackson, con la bomba del +12 che chiude i giochi.

Martedì, sempre a Ruvo, sarà già una partita da dentro o fuori. E servirà la miglior versione della Pielle per portare la serie a gara-3.

Crifo Wines Ruvo di Puglia-Toscana Legno Pielle Livorno: 70-56

CRIFO WINES: Jackson 22, Jerkovic 13, Isotta 11, Timperi 8, Conte 5, Borra 6, Lorenzetti 2, Musso 3, Reale, Moreno, Gatto, Berardi ne. All. Rajola.

TOSCANA LEGNO: Klyuchnyk 13, Lucarelli 9, Vedovato 8, Venucci 8, Leonzio 7, Campori 4, Del Testa 3, Cepic 2, Hazners 2, Bonacini, Cavaliere ne, Sinagra ne. All. Turchetto.

Parziali: 21-13, 46-35, 57-50, 70-56

Arbitri: Spessot di Gradisca D’Isonzo e Occhiuzzi di Trieste

