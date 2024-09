Home

21 Settembre 2024

Livorno 21 settembre 2024 – Semifinale Supercoppa LNP, La Pielle attende Ruvo di Puglia

Primo impegno ufficiale per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO che, sul parquet del Modigliani Forum, sfiderà questa sera la Crifo Wines Ruvo di Puglia nella seconda semifinale della Supercoppa LNP di Serie B (palla a due ore 20:45).



Subito un test probante per la compagine guidata da coach Federico Campanella (ex di turno), al cospetto di un avversario di grande qualità e tosto in ogni reparto. In cabina di regia l’ex Cento Romeo e il playmaker svizzero Isotta; sul perimetro attenzione al pistolero Jackson, Musso, Conte e Markovic, da sempre cliente avverso per la difesa piellina. Sotto canestro largo alla fisicità di Borra e dell’ex Herons, Lorenzetti, oltre a Gatto.



In casa Pielle, dopo un precampionato di altissimo livello, con un solo vero scivolone nei confronti di Gema Montecatini (dopo comunque averl superata nel match di ‘andata’ a Ponte Buggianese), la voglia di tuffarsi in questa nuova stagione e difendere un trofeo conquistato la passata stagione.



Nell’altra semifinale, in programma alle 16:30, partitissima tra Roseto e Herons Montecatini.