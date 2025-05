Home

Sport

Basket

Semifinali Playoff, Gara 2 Capolavoro Us Livorno: battuta Savigliano 64-60

Basket

16 Maggio 2025

Semifinali Playoff, Gara 2 Capolavoro Us Livorno: battuta Savigliano 64-60

Livorno 16 maggio 2025 Semifinali Playoff, Gara 2 Capolavoro Us Livorno: battuta Savigliano 64-60

L’US Uappala Livorno conquista Gara 2 delle semifinali playoff di Serie C Interregionale battendo Amatori Savigliano 64-60 in un PalaCosmelli infuocato, riportando la serie sull’1-1 dopo il ko di misura in Gara 1.

I ragazzi di coach Luca Angella hanno costruito il successo con una prestazione difensiva di altissimo livello, riuscendo a limitare una formazione attrezzata per il salto di categoria. Fondamentale il supporto del pubblico, presente in massa e determinante nei momenti chiave del match.

Le parole dell’assistente allenatore Valerio Brachini:

«Grande intensità difensiva, i ragazzi hanno dato tutto. È bellissimo vedere quanto siano cresciuti da inizio stagione: comunicano, si aiutano, sono uniti. Il pubblico è stato straordinario e questa vittoria è il premio per il lavoro che la squadra svolge ogni giorno dal 20 agosto. Ora testa a Gara 3, ce la giocheremo con anima e cuore.»

La serie si decide domenica in Piemonte: i livornesi ci arrivano con grande fiducia e la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo.

Il tabellino: Pantosti 7, Puccioni 17, Falappi 4, Leonardini 2, Ramacciotti 7, Baggiani 9, Mori 10, Simonetti 4, Costaglione 4, Giannetti, Bernini, Bonicoli. All. Angella. Ass. Brachini-Nannicini.