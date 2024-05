Home

Semifinali Playoff, Libertas fa sua anche gara -2 con Jesi

21 Maggio 2024

Gara tre venerdi (ore 20.30) nelle Marche

Livorno, 21 maggio 2024 – Semifinali Playoff, anche gara -2 è della Libertas. 73 a 65 su Jesi.

La Libertas mette a segno il punto del 2-0 nella semifinale playoff contro Jesi.

Amaranto subito in palla (7-0 al 3’), con i marchigiani che faticano a trovare il canestro livornese per tutto il primo quarto che si chiude 16-9.

In casa Libertas si fa male Fratto (colpo al tallone, in giornata sarà sottoposto ad accertamenti) che a fine partita sarà rimasto in campo solo per 4’.

La squadra di Andreazza, però, è più forte della sfortuna e vola anche a +16: 38-22. Gara-2 è un monologo amaranto.

Bargnesi a inizio quarto quarto è on fire e piazza l’allungo decisivo (62-43), prima del ritorno ospite. La rimonta – costruita a suon di triple (7/11 solo nell’ultima frazione) – si ferma sul 67-58 quando Williams (ottima prestazione) con un canestro da tre punti ha ristabilito le distanze frustrando le velleità jesine.

Adesso la serie si sposta nelle Marche. Gara-3 si gioca venerdì sera alle 20.30. La Libertas spera di chiudere subito il conto.

Akern Libertas Livorno – General Contractor Jesi 73-65 (16-9, 22-15, 15-13, 20-28)

Akern Libertas Livorno: Gregorio Allinei 15 (2/3, 3/6), Andrea Bargnesi 13 (2/4,

3/4), Antonello Ricci 11 (2/3, 2/4), Leon Williams 10 (2/2, 2/2), Tommaso Fantoni 8 (4/7,

0/0), Andrea Saccaggi 6 (0/0, 2/4), Jacopo Lucarelli 5 (2/5, 0/3), Luca Tozzi 3 (1/4, 0/5), Dorin

Buca 2 (1/1, 0/0), Francesco Fratto 0 (0/0, 0/0), Nicola Vicenzini 0 (0/0, 0/0), Federico

Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 10 – Rimbalzi: 41 9 + 32 (Tommaso Fantoni 9) – Assist: 14 (Leon Williams 7)

General Contractor Jesi: Tommaso Rossi 13 (2/5, 3/6), Daniele Merletto 12 (0/3,

4/7), Santiago Bruno 11 (0/2, 3/8), Roberto Marulli 9 (3/5, 1/2), Edoardo Tiberti 7 (3/10,

0/2), Lorenzo Varaschin 4 (1/4, 0/0), Giulio Casagrande 3 (0/2, 1/4), Antonio Valentini 3 (0/1,

1/3), Emanuele Carnevale 3 (1/1, 0/0), Luca Malatesta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 – Rimbalzi: 33 11 + 22 (Tommaso Rossi 9) – Assist: 15 (Daniele Merletto 6)