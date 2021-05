Home

Semina il panico in corea, algerino arrestato dai Carabinieri in piazza Saragat

8 Maggio 2021

Livorno 8 maggio 2021

Nel pomeriggio di ieri, 7 maggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR e della Stazione Carabinieri Livorno Porto hanno tratto in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale un 24enne algerino.

L’intervento nasce dal panico generato dal giovane nordafricano intorno alle ore 17:30 circa nel quartiere Corea.

Il giovane in preda in stato di agitazione si scagliava prima contro due giovani, uno dei quali lo ospitava nella sua abitazione; poi contro alcuni condomini del palazzo incontrati nelle scale e sulle porte delle abitazioni.

Nella concitazione del momento infrangeva anche un vetro utilizzandone i frammenti per minacciare e tentare di aggredire in particolare altre persone.

Fortunatamente nessuno dei soggetti aggrediti ha riportato lesioni rilevanti.

Ad allarmare ulteriormente i cittadini è stata la fuga del soggetto verso Piazza Saragat dove, inspiegabilmente; si è scagliato contro una ragazza in attesa di tampone colpendola al volto con un pugno.

Fortunatamente non era più in possesso dei frammenti di vetro.

Il tempestivo intervento delle pattuglie dei Carabinieri ha consentito di immobilizzare l’algerino che, viste le condizioni, anche al fine d’interrompere le condotte criminose in atto, è stato condotto c/o gli Uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile.

L’interruzione dell’azione dell’uomo ha scongiurato ulteriori pericoli e conseguenze che avrebbero potuto rivelarsi anche peggiori.

Proprio in questa sede, durante le formalità di rito, ha tentato di darsi alla fuga, opponendo resistenza ai militari, così costretti a procedere all’arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella mattinata odierna, a seguito della convalida dell’arresto, il giovane nordafricano è stato condotto c/o la locale Casa Circondariale.

