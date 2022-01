Home

2 Gennaio 2022

Seminara e Guglielmi, due nuovi ingressi in prima squadra Pro Livorno Sorgenti

Livorno 2 gennaio 2022

PRO LIVORNO SORGENTI: ECCO SEMINARA E GUGLIELMI, DUE NUOVI INGRESSI IN PRIMA SQUADRA

La Pro Livorno Sorgenti comunica di aver perfezionato l’inserimento di due giocatori per la Prima squadra biancoverde. Si tratta di un difensore centrale e di un laterale sinistro. Dalla Pianese arriva Davide Seminara, livornese classe 1998: è un esterno sinistro che ha collezionato finora 14 presenze (di cui 9 da titolare) con il club di Piancastagnaio, prossimo avversario dei biancoverdi alla ripresa del campionato di serie D girone E, fissata per il 9 gennaio 2022. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Davide Seminara ha poi militato per quattro stagioni in serie C vestendo le maglie di Prato, Reggina, Pianese e Matelica. L’altro volto nuovo è Mattia Guglielmi, nato a Genova nel 2002. Ha iniziato l’attuale stagione nelle file della Lavagnese in serie D girone A, quindi torna nella città che lo ha visto protagonista con profitto in maglia amaranto, quella dell’As Livorno, con la quale ha giocato i campionati Under 17 e Primavera, ma ha maturato esperienze anche con la divisa della Virtus Entella. La società dà un caloroso benvenuto ai due calciatori, augurando a entrambi una felice avventura in biancoverde.

