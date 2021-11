Home

Cronaca

Seminario gratuito di egittologia “PIRAMIDI E DÈI”, archeologia dell’Immortalità nell’Antico Regno

Cronaca

23 Novembre 2021

Seminario gratuito di egittologia “PIRAMIDI E DÈI”, archeologia dell’Immortalità nell’Antico Regno

Parte essenziale del seminario è un laboratorio sulla scrittura geroglifica

Livorno 23 novembre 2021

I Seminario di egittologia “PIRAMIDI E DÈI”, archeologia dell’Immortalità nell’Antico Regno

24 novembre – 1, 15, 22 dicembre 2021 Biblioteca Labronica “F.B. Guerrazzi”

La sala conferenze della Biblioteca Labronica “F.B. Guerrazzi” ospiterà nei giorni 24 novembre e 1, 15, 22 dicembre 2021, con orario 17.15-18.30, il primo Seminario con laboratorio di scrittura geroglifica, con il Docente: Prof. Giacomo Cavillier (Egittologo, Docente e Direttore della Missione Archeologica Italiana a Tebe Ovest).

Il seminario è dedicato ai complessi piramidali e allo sviluppo dell’architettura funeraria dell’Antico Regno; nel corso delle lezioni saranno fornite nozioni sui diversi aspetti della cultura antico egiziana come la regalità, la religione, la società, l’Architettura, l’Arte e la lingua.

Parte essenziale del seminario è un laboratorio sulla scrittura geroglifica.

La partecipazione al seminario è gratuita. Per frequentare il seminario è necessario essere in possesso del diploma di secondo grado o del diploma universitario di durata triennale. Il numero dei partecipanti massimo è fissato in cinquanta unità. Al termine del seminario sarà rilasciato su richiesta un attestato ai fini dell’ottenimento di CFU universitari e dei curricula didattici e professionali. L’accesso è consentito solo con il Green pass.

Per partecipare inviare una mail a:biblabref1@comune.livorno.it

indicando nome, cognome, numero telefonico e titolo di studi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin