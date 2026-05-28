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Seminario gratuito “Risse tra cani: cosa fare, cosa evitare, come intervenire

Cronaca

28 Maggio 2026

Seminario gratuito “Risse tra cani: cosa fare, cosa evitare, come intervenire

Livorno 28 maggio 2026 Seminario gratuito “Risse tra cani: cosa fare, cosa evitare, come intervenire

Sabato 30 maggio, dalle ore 10.15 alle 12.30, al Cisternino di città in Largo del Cisternino 13, si terrà il seminario gratuito “Risse tra cani: cosa fare, cosa evitare, come intervenire”.

L’incontro formativo, rivolto a tutti i proprietari di cani, è organizzato dalla scuola della scuola cinofila DOG’S con patrocinio e compartecipazione del Comune di Livorno.

Durante il seminario, tre professionisti del settore cinofilo e veterinario affronteranno uno dei temi più sentiti dai proprietari di animali: le aggressioni tra cani. L’incontro offrirà strumenti pratici e informazioni utili per comprendere come prevenire le situazioni di conflitto, gestire correttamente eventuali episodi di aggressività e intervenire in modo sicuro, anche dal punto di vista del primo soccorso veterinario.

I posti disponibili sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione a questo link: vqui.it/w/rexnXpYd