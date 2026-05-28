Cronaca 28 Maggio 2026

Seminario gratuito “Risse tra cani: cosa fare, cosa evitare, come intervenire

Livorno 28 maggio 2026 Seminario gratuito “Risse tra cani: cosa fare, cosa evitare, come intervenire

Seminario gratuito “Risse tra cani: cosa fare, cosa evitare, come intervenireSabato 30 maggio, dalle ore 10.15 alle 12.30, al Cisternino di città in Largo del Cisternino 13, si terrà il seminario gratuito “Risse tra cani: cosa fare, cosa evitare, come intervenire”.

L’incontro formativo, rivolto a tutti i proprietari di cani, è organizzato dalla scuola della scuola cinofila DOG’S con patrocinio e compartecipazione del Comune di Livorno.

Durante il seminario, tre professionisti del settore cinofilo e veterinario affronteranno uno dei temi più sentiti dai proprietari di animali: le aggressioni tra cani. L’incontro offrirà strumenti pratici e informazioni utili per comprendere come prevenire le situazioni di conflitto, gestire correttamente eventuali episodi di aggressività e intervenire in modo sicuro, anche dal punto di vista del primo soccorso veterinario.

I posti disponibili sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione a questo link:  vqui.it/w/rexnXpYd

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