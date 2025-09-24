Home

24 Settembre 2025

Senatore Marco Lisei (FdI): “Clima d’odio dilagante, solidarietà a Perini, Amadio e ai residenti del Refugio.”

Livorno 24 settembre 2025 Senatore Marco Lisei (FdI): “Clima d’odio dilagante, solidarietà a Perini, Amadio e ai residenti del Refugio.”

“Fratelli d’Italia esprime piena solidarietà ai consiglieri comunali Alessandro Perini e Marcella Amadio e, soprattutto, ai cittadini che abitano regolarmente nel palazzo del Refugio, bersaglio di cori, insulti e vere e proprie intimidazioni da parte di manifestanti dell’estrema sinistra.

Sabato sera un corteo, radunato sotto il pretesto della causa palestinese, si è trasformato nell’ennesima manifestazione di arroganza dei centri sociali e di quei sindacati che da anni portano avanti il racket delle occupazioni abusive a Livorno.

Come se non bastasse, nei giorni successivi i residenti, insieme ai consiglieri Perini e Amadio, sono stati nuovamente oggetto di violenti attacchi via social e di comunicati stampa diffusi da centri sociali, gruppi studenteschi e ambienti anarchici. Un accanimento che conferma quanto sia forte e organizzato il tentativo di intimidire chi si oppone all’illegalità.

Preme esprimere forte preoccupazione per il clima di odio e la tensione crescente che il mondo dell’estrema sinistra livornese sta alimentando. È un segnale grave, che mina la convivenza civile e che rischia di lasciare spazio all’illegalità e alla violenza come strumento di lotta politica.

I residenti del palazzo vengono accusati dagli estremisti di sinistra di aver chiesto aiuto ai nostri consiglieri comunali e di essersi opposti al sistema illegale che al Refugio prospera sotto gli occhi di un’amministrazione comunale che continua a tollerare.

Il vero obiettivo politico di queste iniziative è chiaro: intimidire chi denuncia e proteggere gli affari illegali che ruotano intorno al centro sociale.

Fratelli d’Italia non si farà mai spaventare da queste minacce e continuerà a stare al fianco dei cittadini per bene, chiedendo rispetto della legge e fine delle zone franche dove regna l’illegalità. La nostra battaglia per la legalità e la sicurezza non si ferma”.

Senatore Marco Lisei

Commissario provinciale di Fratelli d’Italia

In foto Alessandro Perini, davanti al palazzo del Refugio nel giorno dell’occupazione

