Senatore Potenti (Lega): “Inqualificabili offese alla polizia di stato a Livorno, il degrado mentale e sociale di alcuni facinorosi”

8 Ottobre 2025

Durante l’evento promosso dalla Lega e svoltosi ieri a Livorno, inqualificabili gesti ed azioni che non devono rimanere impunite…

Non solo le aggressioni fisiche ai partecipanti all’evento con Matteo Salvini e i Ministri della Lega, ma anche inqualificabili scritte vergate a pennarello nero sulle fincate dei mezzi della Polizia di Stato.

Vicinanza totale alla Polizia di Stato, ma anche alle altre forze dell’ordine presenti a garantire ordine ed il diritto a svolgere una iniziativa elettorale.

Le immagini che sono apparse sui social e con le quali possiamo testimoniare il livello di degrado mentale e sociale in cui si trovano alcuni facinorosi, rappresentano quanto tali soggetti trascurino la gravità delle proprie azioni.

Ci aspettiamo che amministratori locali e partiti della città prendano le distanze dai fatti e dalle persone che hanno promosso e creato le condizioni affinché, ancora una volta, Livorno abbia subito un grave danno di immagine.

Lo dichiara Manfredi Potenti, Senatore della Lega.

