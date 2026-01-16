Home

16 Gennaio 2026

Livorno, 16 gennaio 2026 Senso unico alternato in via del Mare, le modifiche alla viabilità

In programma un intervento da parte di Engie per la sostituzione dei pali pericolanti dell’illuminazione pubblica in via del Mare.

I lavori saranno eseguiti nella giornata di lunedì 19 gennaio dalle ore 9 alle ore 17.

Per consentire l’esecuzione in condizioni di sicurezza, l’Ufficio Mobilità Urbana Sostenibile ha adottato un’ordinanza (determinazione n. 319 del 16/01/2026) per disciplinare la viabilità in via del Mare.

Sarà istituito il senso unico alternato con movieri in via del Mare nei tratti di volta in volta interessati dalle operazioni compresi tra il civico 101 e l’intersezione con via Uberto Mondolfi.

Previsto il limite di velocità di 30 km/h. Sarà, inoltre, abrogata la fermata per le linee di Trasporto Pubblico Locale situata in via del Mare in prossimità del civico 109 e istituito il divieto di transito pedonale nel marciapiede di via del Mare compreso tra il civico 101 e l’intersezione con via Uberto Mondolfi.