Home

Cronaca

Sentenza collegamenti marittimi, Cgil: notizia positiva per l’occupazione

Cronaca

13 Novembre 2025

Sentenza collegamenti marittimi, Cgil: notizia positiva per l’occupazione

Livorno 13 novembre 2025 Sentenza collegamenti marittimi, Cgil: notizia positiva per l’occupazione

Il sindacato Cgil apprende con soddisfazione che il Tar ha respinto il ricorso che Blu Navy aveva avanzato contro il bando della Regione riguardante il servizio di cabotaggio marittimo relativo alle isole dell’arcipelago toscano, bando incentrato su un unico lotto.

“Una notizia positiva, sia in relazione alla tenuta occupazionale che per il futuro della continuità territoriale.

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’assessore uscente Stefano Baccelli e gli uffici tecnici della Regione per il lavoro svolto e ci auguriamo che il nuovo assessore e i suoi collaboratori proseguano il percorso già tracciato dal suo predecessore”.

Gianfranco Francese (segretario generale Cgil Livorno)

Giuseppe Gucciardo (segretario generale Filt-Cgil Livorno)