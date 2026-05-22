Livorno 22 maggio 2026 Sentenza Denny Magina, Palumbo (FdI): “Così le strade non saranno mai sicure”

Fa discutere la sentenza di assoluzione nel processo per la morte di Denny Magina. Dopo la decisione del tribunale che ha assolto il pugile Hamed Hamza dall’accusa legata alla vicenda, si è acceso il dibattito politico e social. Tra gli interventi più duri quello del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Palumbo, che ha affidato a un post pubblicato sui social parole molto pesanti nei confronti della magistratura.

Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 18 anni di carcere, il massimo previsto per l’ipotesi di omicidio preterintenzionale. La sentenza di assoluzione ha quindi provocato reazioni immediate, soprattutto da parte di chi ritiene che il verdetto rischi di alimentare un senso di insicurezza e sfiducia nella giustizia.

“È inutile assumere più forze dell’ordine e chiedere a loro più sforzi se poi succede questo… vergogna”, ha scritto Palumbo. Il consigliere comunale ha poi aggiunto: “Finché la magistratura non farà la propria parte, le nostre strade non saranno mai sicure”.

Nel suo intervento social, l’esponente di Fratelli d’Italia ha espresso anche preoccupazione per le possibili conseguenze sul piano sociale. “Il rischio più grande – ha concluso – è anche che la gente inizi a farsi giustizia da sola”.

Parole destinate inevitabilmente a far discutere, in una vicenda che continua a suscitare forte attenzione e profonda emotività nell’opinione pubblica.