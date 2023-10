Sentinel II: Il Drone bloccato prima del volo inaugurale “Il futuro è rinviato”

Home

7 Ottobre 2023

L’entusiasmo per il volo inaugurale di Sentinel II, il drone destinato a rivoluzionare le attività di monitoraggio costiero-marittimo; si è momentaneamente spento a causa di ostacoli imprevisti.

Pronto a consegnare una medaglia al sindaco di Capraia, Sentinel II è stato bloccato poco prima del decollo dall’Autorità dell’Aviazione Civile (ENAC)

Quello che doveva essere il giorno del volo e della consegna di un pacco con una medaglia nelle mani del sindaco di Capraia con tanto di diretta della traversata si è trasformato in un niente di fatto

Se prima sulle nostre pagine web scrivevamo “Il futuro sta arrivando” purtroppo adesso bisogna scrivere che “il futuro è rinviato”

All’Autorità Portuale in Fortezza Vecchia, non è rimasto altro che presentare l’evento ormai con il volo abortito in una malinconica conferenza su quanto sarebbe potuto servire il drone .

L’evento ha suscitato dunque delusione poiché il progetto di Sentinel II, secondo quanto spiegato dall’Authority è; “a un passo dal diventare realtà in Europa e dal rivoluzionare le attività di monitoraggio in ambito costiero-marittimo, inshore e offshore”.

Il drone Sentinel II avrebbe il potenziale per svolgere una vasta gamma di compiti, inclusa la consegna rapida di beni come medicinali.

Il segretario dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP), Matteo Paroli, ha sottolineato che Sentinel II potrebbe raggiungere l’isola di Capraia in poco meno di un’ora. La sua capacità di trasportare fino a un chilogrammo di carico apre diverse opportunità, in particolare per le spedizioni di emergenza come medicinali.

Nonostante l’inconveniente con l’ENAC, l’AdSP rimane fiduciosa nell’efficacia di Sentinel II e ha annunciato l’intenzione di riprogrammare l’evento per dimostrare il potenziale di questo drone innovativo.

