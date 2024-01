Home

Sport

Calcio

Senza Gioco, Senza Anima, il Livorno pareggia in casa col fanalino di coda

Calcio

21 Gennaio 2024

Senza Gioco, Senza Anima, il Livorno pareggia in casa col fanalino di coda

Amara Delusione per l’US Livorno: Pareggio Incolore Contro il Mobilieri Ponsacco

Amaranto costretti a rimontare col fanalino di coda Ponsacco

Livorno 21 gennaio 2024 – Senza Gioco, Senza Anima, il Livorno pareggia in casa col fanalino di coda

Nell’incontro tra l’US Livorno e il Mobilieri Ponsacco, le speranze di riscatto dopo il cambio di allenatore e il pareggio contro Grosseto sono state infrante. La squadra amaranto ha deluso completamente, incapace di sconfiggere il fanalino di coda Ponsacco, che in precedenza aveva ottenuto solo una vittoria in 19 partite.

Senza Gioco, Senza Anima, Senza Carattere:

La prestazione della squadra si può definire senza gioco, senza anima e senza carattere. Nonostante il girone di ritorno abbia appena preso il via, sembra che l’US Livorno stia lottando per trovare la coesione necessaria per competere ai vertici della classifica.

Una Partita Disputata a Ritmi Bassi. Nel corso del primo tempo, la squadra ha registrato solo tre tiri verso lo specchio della porta, con entrambe le squadre che sono riuscite a segnare un gol ciascuna. Il Ponsacco ha preso il vantaggio all’8′ con un cross al centro che ha portato al gol di Bardini, mentre il Livorno ha pareggiato al 20′ con Tanasa, che ha colpito di testa su calcio d’angolo di Curcio.

Nonostante alcune occasioni, tra cui un’occasione sprecata da Cori al 26′ e un gol annullato per fuorigioco al 61′, l’US Livorno non è riuscito a tradurre le opportunità in gol. Tanasa ha sfiorato il raddoppio colpendo il palo al 77′, mentre Henrique ha mancato un’opportunità chiara al 91′.

Il triplice fischio finale ha scatenato la rabbia dei tifosi, gli spettatori presenti hanno fischiato in segno di delusione e frustrazione. La squadra dovrà affrontare una riflessione profonda per trovare soluzioni e tornare a competere ad alti livelli nel campionato.

US LIVORNO – MOBILIERI PONSACCO 1-1

LIVORNO (3-5-2):

Ciobanu; Schiaroli, Brenna (67’ Luci), Curcio; Camara, Nardi, Tanasa (81’ Luis Henrique), Likaxhiu (57’ Sabattini), Goffredi

(46’ Fancelli); Giordani, Cori (57’ Tenkorang).

A disposizione: Albieri, Ronchi, Luci, Menga, Brisciani. All. Fossati.

MOBILIERI PONSACCO (4-4-2):

Fontanelli; Fischer (81’ Fasciana), De Vito, Grea, Bologna (67’ Matteoli); Bardini (71’ Milani), Milli (67’

Italiano), Borselli, Brondi; Panattoni, Nieri.

A disposizione: Falsettini, Sivieri, Mogavero, Regoli, Pellegrini. All. Bozzi.

ARBITRO: Franzò di Siracusa.

RETI: 8’ Bardini, 20’ Tanasa.

NOTE: Ammoniti: Grea (33’).

Senza Gioco, Senza Anima, il Livorno pareggia in casa col fanalino di coda

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin