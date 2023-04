Home

30 Aprile 2023

Senza patente alla guida di uno scooter rubato, denunciato 21enne livornese

Livorno 30 aprile 2023

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un giovane livornese 21enne gravemente indiziato di ricettazione e guida senza patente.

Il ragazzo ha destato l’attenzione di una pattuglia di Carabinieri dopo aver effettuato delle manovre bizzarre e pericolose mentre era alla guida di un motorino, su cui peraltro era trasportato anche un altro passeggero.

Fermato dai carabinieri all’intersezione tra via Solferino e via Eugenia, il conducente non è stato in grado di esibire agli operanti né la carta di circolazione del mezzo né la propria patente di guida.

È stato pertanto condotto negli uffici della locale caserma per le contestazioni del caso e in questa sede è emerso che il ciclomotore di cui era in possesso, un Aprilia Scarabeo, risultava rubato una settimana prima e denunciato dal suo legittimo proprietario.

Non solo, ma ad aggravare la posizione del giovane è stato anche l’ulteriore violazione emersa: il ragazzo non aveva mai conseguito la patente di guida, per cui non avrebbe potuto nemmeno mettersi alla guida di un mezzo.

Il ciclomotore è stato restituito al proprietario, mentre il ragazzo è stato denunciato all’AG di Livorno. Dovrà rispondere di ricettazione per il possesso del motorino rubato e di guida senza patente.

