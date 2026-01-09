Senza patente e su un mezzo già sequestrato non si ferma all’alt e fugge nel bosco: inseguito e denunciato

Home

9 Gennaio 2026

San Vincenzo (Livorno) 9 gennaio 2026

Non si ferma all’alt e tenta di fuggire nella boscaglia: denunciato dalla polizia locale di San Vincenzo

Resta alta l’attenzione della polizia locale di San Vincenzo sul controllo capillare del territorio. Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’attività straordinaria di pattugliamento, gli agenti sono intervenuti a seguito di un episodio avvenuto lungo via della Principessa, all’altezza della Torraccia.

Durante un posto di controllo, un motociclo che procedeva a forte velocità in direzione sud-nord non si è fermato all’alt imposto dagli agenti, proseguendo senza rallentare verso la zona di Poggio alle Formiche. La pattuglia ha seguito il mezzo fino al termine della strada, dove il conducente ha abbandonato la moto per poi tentare di nascondersi nella boscaglia a margine di via della Principessa.

Una volta rintracciato, gli accertamenti hanno fatto emergere diverse irregolarità. Il conducente è risultato privo di patente di guida, mentre il motociclo non solo era sprovvisto di copertura assicurativa, ma è risultato essere un mezzo già sequestrato dai carabinieri nel mese di novembre e affidato in custodia al proprietario. Il veicolo è stato quindi nuovamente sequestrato e trasferito in depositeria.

Per l’uomo è scattata la denuncia, oltre alla contestazione di numerose violazioni al Codice della strada. L’episodio si inserisce in un più ampio quadro di controlli intensificati che la polizia locale sta portando avanti con continuità.

Il comandante della polizia locale di San Vincenzo, Rocco Romeo, ha sottolineato come l’intervento non rappresenti un caso isolato. Nel corso del 2025, infatti, sono state numerose le sanzioni elevate per veicoli condotti senza assicurazione o da persone sprovviste di patente. Una situazione che, come evidenziato dal comandante, conferma l’importanza dei posti di controllo e del pattugliamento costante del territorio, attività che proseguiranno anche nel 2026, in sinergia con le altre forze dell’ordine.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci, che ha ribadito la centralità del controllo del territorio per la sicurezza della comunità. Il primo cittadino ha ringraziato la polizia locale per il lavoro quotidiano svolto con professionalità e attenzione, assicurando il pieno sostegno dell’amministrazione comunale alle attività di pattugliamento e alla collaborazione tra le diverse forze di polizia.

