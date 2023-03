Home

29 Marzo 2023

Livorno 29 marzo 2023 – Sequestrati alimenti privi di tracciabilità in un pub/ristorante nelle aree della movida

Nell’ambito della campagna sulla sicurezza degli alimenti, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato un controllo presso un pub/ristorante di Livorno situato in una delle aree del capoluogo notoriamente interessate dalla cd. “movida”, per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire i potenziali rischi per la salute pubblica.

I militari hanno accertato che nel frigo – congelatore del locale erano conservati, per la somministrazione,

prodotti alimentari (preparazioni a base di verdure e carne, salse fredde e torte di pane) privi di tracciabilità,

in violazione della normativa di settore che obbliga alla conservazione degli alimenti in confezioni da cui si possano evincere, tra le altre cose, la scadenza, la provenienza e il numero del lotto.

Ben 30 i chilogrammi di alimenti ritirati e sottoposti a sequestro, per un valore complessivo stimato di 500 euro.

Sanzione da 1.500 euro e segnalazione alle autorità competenti per la titolare 30enne

