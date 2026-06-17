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Sequestrati tre 4 chili di droga e 8200 euro, due persone ai domiciliari

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17 Giugno 2026

Sequestrati tre 4 chili di droga e 8200 euro, due persone ai domiciliari

Livorno 17 giugno 2026

I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 40enne e deferito in stato di libertà un 20enne, entrambi ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze illecite.

L’operazione è scattata in orario pomeridiano nella frazione di Venturina Terme. Qui i militari, impegnati in un mirato servizio di osservazione, hanno notato il giovane uscire con fare sospetto da un’abitazione. Prontamente fermato e sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 18 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e 30 euro in contanti, ritenuti provento di pregressa attività illecita.

Il tempestivo sviluppo investigativo, condotto anche con l’ausilio di personale in abiti civili, ha indotto i Carabinieri a estendere le verifiche all’interno dell’appartamento da cui il giovane era stato visto uscire, risultato in uso al 40enne, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, consistente in 3 chili e 300 grammi circa di hashish, mezzo chilo di marijuana, 300 grammi circa di cocaina e mezzo grammo circa di crack. Nel corso delle attività sono state altresì rinvenute e sequestrate due agende riportanti elementi investigativi su cessioni di droga e la somma in contanti di € 8.200, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Il 40enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, a seguito di apposita udienza celebrata presso il Tribunale di Livorno, l’operato dei Carabinieri è stato convalidato dal Giudice che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico (braccialetto elettronico) mentre il 20enne è stato contestualmente deferito in stato di libertà, per il medesimo reato, all’A.G. labronica.