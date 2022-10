Home

16 Ottobre 2022

Sequestro droga a Livorno, Tenerini: un segnale importante per la lotta alla criminalità

Livorno 16 ottobre 2022 – Sequestro droga a Livorno: un segnale importante per la lotta alla criminalità.

La delicata operazione che ha portato al sequestro di un’enorme quantità di cocaina al porto di Livorno è merito di un ottimo lavoro in team di Procura, funzionari della Dogana e Guardia di Finanza.

Continuare quindi a mantenere alto il livello di attenzione sul nostro porto livornese, per arginare il fenomeno della criminalità organizzata, ormai troppo radicata sul territorio.

Le infiltrazioni criminali, nel tessuto sociale a Livorno, sono una realtà della quale dobbiamo purtroppo prendere atto e mettere in campo tutte le forze necessarie per sconfiggerla.

I dati nazionali sono davvero allarmanti, collocando la città tra le prime dieci in Italia per i reati estorsivi. Una situazione difficile da risolvere, soprattutto per la carenza degli organici delle forze dell’ordine che, nonostante il lodevole impegno quotidiano, fanno fatica a contenere la situazione.

Da tempo il porto di Livorno è attenzionato come porta di accesso della droga nel territorio e lo spaccio di sostanze stupefacenti a cielo aperto è un’altra piaga che sta dilagando, specialmente tra i giovani.

La sicurezza dei cittadini e del tessuto economico sempre più spesso ostaggio del racket e dello spaccio, è una priorità irrinunciabile sulla quale dobbiamo intervenire con urgenza, perché la situazione è arrivata ad un livello di guardia davvero preoccupante.

È urgente, come ho più volte detto, intervenire per potenziare tutti i mezzi a disposizione dei tutori dell’ordine pubblico, affinché Livorno e il nostro territorio torni ad essere vivibile per i cittadini.

Il mio impegno continua senza sosta sul tema della sicurezza che, in questo momento, mina in maniera determinante le relazioni sociali ed economiche del territorio.

Grazie alle Forze dell’ Ordine per la loro efficienza e per il loro lavoro, alle quali deve andare tutta la nostra riconoscenza e stima.

On.le Chiara Tenerini, Forza Italia

