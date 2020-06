Home

Sequestro per mafia di AVR, Berti (M5S): “Azienda con appalti importanti in Toscana, rimanere vigili”

9 Giugno 2020

Livorno 9 giurno 2020 – Il commento dell’onorevole Francesco Berti (M5S) sul sequestro per Mafia di AVR:

“Azienda con appalti importanti in Toscana, rimanere vigili”

“L’azienda AVR, da questa mattina sotto sequestro per mafia, non avrebbe

esitato secondo i PM a scendere a patti con imprenditori vicini ai clan di

‘ndrangheta, ai quali avrebbe affidato lavori ed opere, o con esponenti politici

calabresi, che avrebbero spesso imposto alla società assunzioni o scatti di carriera per persone a loro vicine in cambio di un minor controllo pubblico.

Considerazioni ancora più inquietanti se si pensa che la holding AVR si occupa di raccolta rifiuti in sei regione italiane e della manutenzione di importanti infrastrutture stradali.

Un’azienda con un volume di affari di 200 milioni di euro che gestisce 4mila chilometri di strade, tra cui la Firenze-Pisa-Livorno, e i cui servizi di igiene urbana raggiungono circa 600 mila abitanti.

A Livorno AVR si occupa dei servizi di spazzamento e di trasporto di rifiuti urbani pericolosi e nella sola Toscana l’azienda opera in altri dodici comuni (Pisa, Cascina, Pontedera, Vicopisano, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano, Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo).

Tredici le persone indagate tra cui il vicesindaco di Reggio Calabria e l’Assessore regionale ai trasporti. Già lo scorso dicembre, con

un’interrogazione presentata al Ministro dell’Interno, il M5S aveva sollevato il

caso di AVR: un’azienda che pur avendo rapporti con soggetti vicini alla

criminalità organizzata era risultata affidataria di importanti appalti pubblici.

Le notizie di oggi mostrano la fondatezza delle nostre preoccupazioni e

l’importanza di tenere sempre alto il livello di guardia sostenendo così il prezioso lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine”.