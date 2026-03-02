Home

Serata d'autore al 4 Mori: il Circolo Fotografico Porto di Livorno ospita Fabio Muzzi

2 Marzo 2026

Serata d’autore al 4 Mori: il Circolo Fotografico Porto di Livorno ospita Fabio Muzzi

Livorno 2 febbraio 2026 Serata d'autore al 4 Mori: il Circolo Fotografico Porto di Livorno ospita Fabio Muzzi

Sarà una serata di grande fotografia e di forte spessore professionale quella in programma mercoledì 4 marzo 2026, dalle ore 21.30, al Cinema Teatro 4 Mori di Livorno. Per il ciclo “Serate a Palazzo”, la sezione fotografica del Circolo Porto di Livorno ospiterà infatti Fabio Muzzi, protagonista dell’incontro dal titolo “Fotogiornalismo e fotografia d’autore”.

Non si tratta di un semplice appuntamento culturale, ma dell’arrivo in città di uno dei nomi più autorevoli del fotogiornalismo italiano contemporaneo.

Un protagonista del fotogiornalismo italiano

Classe 1964, fotoreporter e giornalista professionista, Fabio Muzzi è stato per oltre trent’anni – dal 1993 al 2024 – responsabile dei servizi fotogiornalistici per la redazione di Pisa de Il Tirreno, firmando alcune delle pagine visive più significative della cronaca toscana e nazionale.

La sua carriera si è sviluppata ben oltre i confini locali: tra il 1993 e il 2002 ha realizzato reportage in zone di guerra come Somalia, Ruanda, Uganda, Bosnia, Croazia, Albania e Kosovo, documentando conflitti e crisi umanitarie con uno sguardo rigoroso e profondamente umano.

Le sue immagini sono state pubblicate da agenzie internazionali come Associated Press, Agence France-Presse, Getty Images e ANSA, oltre che su testate di primo piano quali Corriere della Sera, la Repubblica, Time, Newsweek e National Geographic.

Dai reportage alle mostre internazionali

Accanto al lavoro nei teatri di guerra, Muzzi ha firmato progetti fotografici di ampio respiro come “Il Palio di Siena”, “I lavori di stabilizzazione della Torre di Pisa” e “Colori e forme dei paesaggi toscani”, trasformati in libri e mostre itineranti esposte anche al Palazzo di Vetro dell’ONU a New York.

Dal 2003 realizza calendari d’autore dedicati alla Toscana con editori internazionali; nel 2008 il calendario “Toscana” ha ottenuto l’International Quality Award come miglior calendario nella categoria Landscapes.

L’innovazione del drone e il riconoscimento internazionale

Negli ultimi anni Muzzi ha integrato la sua ricerca visiva con l’utilizzo dei droni, di cui è operatore certificato ENAC dal 2017. Durante il primo lockdown del 2020 ha documentato per ANSA le città italiane svuotate dalla pandemia – Roma, Venezia, Firenze, Pisa, Lucca, Siena – offrendo immagini potenti e simboliche di un’Italia sospesa.

Nel 2020 una sua fotografia aerea è stata premiata al Siena Drone Awards. Nel 2021 un suo scatto del Castello di Monteriggioni illuminato di blu è stato rilanciato sui social dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, riconoscimento che testimonia la risonanza internazionale del suo lavoro.

Dal 2025 collabora come curatore dell’immagine per il Dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria della Presidenza del Consiglio, mentre prosegue l’attività di documentazione umanitaria legata alle opere missionarie in Africa, unendo fotografia e impegno sociale.

Un incontro tra esperienza e visione

La serata livornese sarà l’occasione per ripercorrere oltre trent’anni di carriera tra conflitti, paesaggi, emergenze globali e sperimentazioni tecnologiche. Un dialogo che attraverserà il fotogiornalismo classico e la fotografia d’autore, mostrando come lo sguardo possa evolversi senza perdere rigore etico e forza narrativa.

Un appuntamento di alto profilo culturale che conferma la vitalità del Circolo Fotografico Porto di Livorno e la sua capacità di portare in città protagonisti della scena fotografica nazionale e internazionale.