Home

Cronaca

Serata di beneficenza a sostegno della Misericordia di Montenero. Salvetti: “questa associazione è un grande orgoglio per la città”

Cronaca

28 Ottobre 2024

Serata di beneficenza a sostegno della Misericordia di Montenero. Salvetti: “questa associazione è un grande orgoglio per la città”

Livorno 28 ottobre 2024 – Serata di beneficenza a sostegno della Misericordia di Montenero. Salvetti: “questa associazione è un grande orgoglio per la città”

Presso il Ristorante Stone di Livorno, si è svolta una partecipatissima serata di beneficenza, volta a sostenere un importante progetto della Misericordia di Montenero: l’acquisto di una sede per il ricovero dei mezzi della Protezione Civile. La serata ha visto una grande partecipazione, e, grazie alla generosità dei livornesi, è stata raccolta una somma significativa.

All’evento hanno partecipato il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, la Presidente della Provincia Sandra Scarpellini, il Governatore della Misericordia di Montenero, Elena Del Corso e il Responsabile ufficio Protezione Civile Comune di Livorno Lorenzo Lazzerini. Intervenendo nel corso della serata, il Sindaco Salvetti ha dichiarato: “Concludo con questa serata una giornata dedicata al terzo settore, ai diritti e al volontariato, aspetti che rappresentano la cifra della nostra città. Questo impegno, che si può vedere anche stasera, rappresenta l’orgoglio di Livorno. La Misericordia di Montenero, nello specifico con il suo servizio di Protezione Civile e messa in sicurezza del territorio che in Comune abbiamo molto a cuore, è un punto di riferimento e un motivo di soddisfazione per tutti noi, da sempre”.

L’iniziativa è stata sostenuta grazie al contributo di Simone Vocaturo di ReMax Ideale – Servizi Immobiliari, SES – Scuola Europea Sommelier, Tenuta Mariani, e Stone Ristorante.