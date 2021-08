Home

Serata per il Ca’Moro, raccolti oltre 10.000 euro

26 Agosto 2021

DIECIMILA EURO RACCOLTI DA “LIVORNO PER CA’ MORO” COL SOLD OUT ALL’IPPODROMO CAPRILLI

Livorno 26 agosto 2021

Come sempre avviene quando si tratta di solidarietà, la risposta di Livorno è arrivata immediata e ieri sera è stata sotto gli occhi di tutti.

Il già suggestivo scenario dell’ippodromo Caprilli, infatti, è diventato una location perfetta grazie al sold out decretato dai 1500 spettatori che hanno gremito la platea messa a disposizione dal Cortomuso Festival per “Livorno per Ca’ Moro”, la raccolta fondi voluta dall’amministrazione a favore dell’imbarcazione ristorante affondata venerdì scorso.

L’incasso complessivo della serata, al netto delle spese obbligate di Siae, iva e safety ha superato i 10.000 euro

A questi si aggiungono le offerte volontarie raccolte in loco.

La cifra derivante dallo sbigliettamento sarà interamente devoluta dalla Fondazione Lem, organizzatrice di Cortomuso Festival, alla Cooperativa Parco del Mulino

Una serata perfetta che si deve, al pari degli spettatori accorsi, ai tanti artisti e alle maestranze dello spettacolo che si sono fatti avanti e si sono messi a disposizione per dare supporto gratuitamente.

Vale la pena ricordarli ancora una volta:

Enrico Nigiotti, Gary Baldi Bros, Bobo, Francesco “Fry” Moneti, Sinfonico Honolulu, Frejico, Manuel Aspidi e Marco Voleri sono i cantanti e i gruppi che si sono alternati per la parte musicale

Leonardo Fiaschi, Paolo Migone, Paola Pasqui, Alessia Cespuglio, Claudio Marmugi, Valerio Delfino e Marco Conte i cabarettisti e comici che hanno riempito di buon umore i cambi palco e che avrebbero potuto essere ancora di più se, molti di loro, non fossero stati impegnati in altre date o in tournée.

Con loro anche le tre attrici della compagnia Mayor Von Frinzius diretta da Lamberto Giannini Emma Titomanlio, Irene Morini e Giuditta Novelli e l’attore-disturbatore Federico Parlanti.

Per ultimi, ma certo non meno importanti, le imprese, i fornitori di servizi e i singoli lavoratori già impegnati in Cortomuso, oltre a Percorsi Musicali che, sempre gratuitamente, ha messo a disposizione strumentazione tecnica per la serata.

il Sindaco di Livorno Luca Salvetti non senza commozione sottolinea:

“L’idea maturata in un attimo mentre guardavo il Ca’ Moro affondare ha avuto una sua realizzazione in meno di quarantotto ore, con un successo che apre il cuore.

Del resto, non ho mai avuto dubbi: la città di Livorno ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità vera”.

