Sergio Staino presenta il suo libro “Storia sentimentale del P.C.I. a LeggerMente. Parco Villa Fabbricotti

28 Luglio 2021

Livorno 28 luglio 2021

Leggermente_ Livorno Incontri Letterari, Parco Villa Fabbricotti sabato 31 luglio ore 19.00

ORE 19.00 Sergio Staino presenta il suo ultimo libro“Storia sentimentale del P.C.I.(anche i comunisti avevano un cuore)”, edito da Piemme. La sua storia del Pci è una lettura moderna di tutto ciò che è stato, ciò che poteva essere e non è stato.Un atto d’amore verso un’idea che non tramonta e che seppur in forme diverse chiede ancora conto alle società di oggi e di domani. L’autore sarà introdotto dall’assessore Simone Lenzi. L’incontro si terrà nella zona verde e accogliente vicino al Chioschino di Filippo Brandolini. Evento in collaborazione con Deep Festival.

