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Serie A 2 femminile, semifinali play off. Gara 1: il Jolly Libertas cede all’ultimo tiro sul campo del Costa Masnaga

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27 Aprile 2026

Serie A 2 femminile, semifinali play off. Gara 1: il Jolly Libertas cede all’ultimo tiro sul campo del Costa Masnaga

Livorno 27 aprile 2026 Serie A 2 femminile, semifinali play off. Gara 1: il Jolly Libertas cede all’ultimo tiro sul campo del Costa Masnaga

Sconfitta nel finale per il Jolly Libertas Livorno, che cede 89-87 sul campo di Costa Masnaga al termine di una gara combattuta fino all’ultimo possesso.

L’avvio è equilibrato, con il primo quarto che si chiude sul 25-25 dopo il gioco da tre punti di Teder. Nel secondo periodo le amaranto reagiscono al primo tentativo di fuga delle padrone di casa (8-0) e ribaltano l’inerzia con un ottimo 10-0 firmato da Botteghi e Sammartini, andando all’intervallo lungo con fiducia, in vantaggio 44-45.

Al rientro dagli spogliatoi la Jolly riesce anche a toccare il +7, mantenendo a lungo il controllo del match, pur senza trovare l’allungo decisivo. Nell’ultimo quarto Costa Masnaga prova a scappare con Brossmann e Moscarella, arrivando fino al +8, ma Livorno non molla: Marangoni guida la rimonta riportando la partita in equilibrio nei minuti finali.

Il finale è al cardiopalma: a trenta secondi dalla sirena è ancora Marangoni a firmare l’87-87 con un gioco da tre punti. Sull’azione successiva però N’Guessan trova la penetrazione vincente, e Livorno non riesce a costruire l’ultimo tiro per pareggiare o vincere.

Restano i rimpianti per una partita giocata alla pari: grande prestazione offensiva di Botteghi con 30 punti, ben supportata dai 17 di Miccio e dai 13 di Marangoni, ma non basta per evitare un’altra sconfitta amara, simile a quella subita nella regula season. Adesso sguardo rivolto a gara 2 in programma giovedì alle 21 al PalaMacchia.

Le aprole di Allegra Botteghi nel post partita:

«Una partita vissuta punto a punto, con qualche allungo sempre recuperato da entrambe le squadre. Sapevamo che sarebbe stata una gara del genere. Adesso loro dovranno venire a Livorno. È ancora lunga. Non è stata una partita sporca perché entrambe le squadre vogliono correre. Ma adesso, ripeto, il pensiero è già rivolto a gara 2 a Livorno.

Il tabellino Jolly: Nikitinaite 8 (3/6, 0/4), Braccagni NE, Marangoni* 13 (4/10, 1/4), Sammartini* 11 (3/6, 1/3), Botteghi* 30 (6/7, 5/9), Sassetti 2 (0/1 da 3), Rinaldi, Spagnoli, Miccio* 17 (1/4, 5/10), Poggio* 6 (3/4 da 2), Poggi NE, Cruz Ferreira

Allenatore: Andreoli L.