Serie B femminile: comincia il campionato per il Jolly Acli Basket Livorno

Basket

9 Ottobre 2021

Livorno 9 ottobre 2021

Il campionato del riscatto. Questa potrebbe essere la frase giusta per rappresentare lo spirito col quale le ragazze del Jolly Acli Basket Livorno si apprestano ad affrontare la stagione in serie B femminile, con una squadra largamente rinnovata. A cominciare dal coach: in panchina infatti siede Emiliano Ferretti, insieme a Furio Betti e al preparatore atletico Enrico Rinaldi. Poi la squadra: oltre alle confermate Ceccarini, Simonetti, Orsini, Evangelista, Sassetti e Cirillo, il roster può contare sulle nuove arrivate, la pivot argentina Garcia Leon, e la guardia tiratrice Garaffoni. Con loro anche Guendalina Barsotti, attualmente indisponibile a causa di un noioso infortunio, e alcune aggregate del gruppo Under 15. In attesa del ritorno (a fine anno) della serba Tea Peric, che sta recuperando dal brutto infortunio di qualche mese fa. Sabato (ore 21), le rosablu debuttano affrontando la Virtus Academy La Spezia, già incontrata vittoriosamente in preseason, non senza difficoltà. Per accedere all’impianto occorre essere in possesso del Green Pass. Il numero di spettatori massimo consentito è 78.

Le parole del capitano Sara Ceccarini (nella foto)

«Affrontiamo questo campionato con tanta voglia di riscattarci. Fin dall’inizio, con la squadra, si è creata una bella sintonia e dobbiamo sfruttarla. Abbiamo già disputato un’amichevole contro La Spezia, sappiamo che si tratta di una buona squadra e non va sottovalutata. Noi dobbiamo dimostrare tutto il nostro valore. Alcune di noi si conoscono da anni e questo è un valore aggiunto. Le nuove arrivate si sono subito integrate. Stiamo imparando a conoscerci meglio e ci troviamo sempre di più in campo. Sono dell’idea che il campionato è sì di livello inferiore rispetto alla serie A2, ma l’obiettivo è quello di continuare a crescere, prendere il buono costruito lo scorso anno, e fare passi avanti anche a livello personale».

