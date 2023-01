Home

16 Gennaio 2023

Serie B femminile: il Jolly Acli Basket Livorno comincia il girone di ritorno con una vittoria sul campo della Nico Ponte Buggianese

Livorno 16 gennaio 2023

Si apre con un successo pesante il girone di ritorno per il Jolly Acli Basket Livorno. Sul campo della Nico Basket Ponte Buggianese, trascinate da una Sara Giari in serata di grazia, le rosablù si impongono per 65-80, nonostante l’assenza di Francesca Evangelista , l’infortunio occorso a Francesca Rosellini prima dell’intervallo, e i problemi di falli che hanno fortemente condizionato la prova di Garcia Leon. La fase decisiva del match si è concretizzata nel secondo quarto, quando, con un parziale di 7-29, Livorno ha di fatto messo in saccoccia il risultato. La Nico ha provato a reagire, recuperando una decina di punti nella terza frazione, ma non è mai riuscita realmente a impensierire le ragazze di Betti, che dunque, mantengono saldamente la vetta della classifica.

Il tabellino: Orsini 14, Giari 22, Ceccarini 20, Rosellini 8, Sassetti 9, Garcia Leon 7, Corti, Barsotti, Evangelista, Barghigiani. All. Betti. Ass. Menichetti.

