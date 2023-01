Home

22 Gennaio 2023

Serie B Femminile: tutto facile per il Jolly Acli Basket contro Siena

Livorno 22 gennaio 2023

Serata piuttosto tranquilla per il Jolly Acli Basket Livorno, che supera al PalaCosmelli (76-42) il giovane e volenteroso Costone Siena. La squadra di Furio Betti, nonostante le assenze di due titolarissime quali Orsini e Evangelista, e senza under a disposizione, mette in ghiaccio la partita già nel primo quarto.

Pronti via e 10-0 per Livorno, con 10 punti di un’ispirata Sara Giari, come detto, chiusura primo tempino sul 24-5. Nella seconda frazione le rosablù continuano a spingere e a difendere forte, toccano i 30 di vantaggio (46-16) con una tripla di Rosellini, e vanno all’intervallo lungo sul 48-16.

La ripresa serve solo per aggiornare le statistiche, con il Jolly in totale controllo. Da sottolineare le prove di Barsotti e Corti, che utilizzate per parecchi minuti, si sono fatte trovare pronte, dando un contributo davvero consistente alla squadra.

Le parole di coach Betti: «Siamo partite bene, con una grande intensità, facendo le cose che avevamo preparato. Nonostante il numero ridotto le ragazze sono state brave a stare in campo con determinazione, e la prestazione è stata ottima. Adesso c’è il turno di riposo che arriva a puntino. Spero che Orsini e Evangelista possano recuperare per la trasferta di Prato».

Il tabellino: Giari 24, Ceccarini 12, Sassetti 6, Rosellini 13, Barsotti 10, Garcia Leon 9, Corti 2, Orsini, Evangelista. All. Betti. Ass. Menichetti.

