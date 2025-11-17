Home

Sport

Basket

Serie B Femminile: una splendida Pielle si sbarazza di Prato (59-46)

Basket

17 Novembre 2025

Serie B Femminile: una splendida Pielle si sbarazza di Prato (59-46)

Livorno 17 novembre 2025 Serie B Femminile: una splendida Pielle si sbarazza di Prato (59-46)

La Pielle femminile ritrova il successo tra le mura amiche superando Prato con un convincente 59-46.

Una prova solida e di grande determinazione da parte delle ragazze di Luca Castiglione, che hanno condotto l’incontro dall’inizio alla fine senza mai perdere il controllo.

La partenza è di quelle che indirizzano subito la sfida: la Pielle spinge sull’acceleratore e chiude il primo quarto avanti 21-11, mostrando intensità difensiva e buone soluzioni offensive.

Nel secondo periodo le livornesi continuano a dettare il ritmo, incrementando il vantaggio fino al +16 (38-22) all’intervallo lungo. Prato prova a restare in scia, ma la solidità della Pielle sotto canestro non permette mai alle ospiti di avvicinarsi realmente.

Al rientro dagli spogliatoi Prato tenta di riaprire il match, aumentando la pressione e cercando continuità offensiva, ma le biancoblù restano compatte e chiudono la terza frazione ancora sul +16 (51-35).

Nell’ultimo quarto la squadra di coach Castiglione amministra il vantaggio con maturità, gestisce il ritmo e porta a casa una vittoria importante per morale e classifica. Mvp di serata una straordinaria Collodi, protagonista di una prova monumentale: 17 punti, 18 rimbalzi e 3 palle recuperate.

VeroDol CBD Pielle Livorno – Prato: 59-46

VERODOL CBD: Caverni, Baluardi, Nottolini, Menchetti 6, Donadio 9, Castiglione V. 6, Castiglione M., Collodi 17, Conti 4, Selmi, Benedetti 17. All. Castiglione L.

Arbitri: Massei e Borgioli

Parziali: 21-11, 17-11, 13-13, 8-11

Serie B Femminile: una splendida Pielle si sbarazza di Prato (59-46)