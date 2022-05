Home

Sport

Rugby

Serie B. Il Livorno Rugby, questa domenica ospita il Modena

Rugby

19 Maggio 2022

Serie B. Il Livorno Rugby, questa domenica ospita il Modena

Livorno 19 maggio 2022

Parma e Livorno Rugby, le due gloriose realtà nate nel lontano 1931, in lotta sui due gradini più alti del podio della serie B, girone 2, non giocheranno le proprie restanti gare stagionali in contemporanea.

Non ci sarà più, durante le partite dei gialloblù ducali e dei biancoverdi labronici, il rincorrersi della domanda “Cosa sta facendo la nostra concorrente?”.

Questa domenica – Santa Giulia – nel quadro della 20° e terz’ultima giornata, i ducali osserveranno un turno di riposo.

È dunque evidente che il Livorno Rugby, secondo in graduatoria, proverà ad accorciare le distanze dalla vetta.

LA SITUAZIONE.

La Rugby Parma, che ha un ruolino di 16 vittorie ed 1 sconfitta (rimediata proprio al ‘Montano’ contro i labronici) figura in testa alla graduatoria con 70 punti e vanta 8 lunghezze sui biancoverdi, che hanno giocato 15 partite ed hanno all’attivo 12 vittorie (10 delle quali conquistate nelle ultime 10 gare) e 3 sconfitte.

La Rugby Parma chiuderà la sua stagione con gli incontri casalinghi, in programma sabato 28 maggio alle 16:30 e domenica 5 giugno alle 15:30, rispettivamente con Modena e Lions Amaranto Livorno.

Il Livorno Rugby questa domenica alle 15:30, se la vedrà in casa con il Modena, poi domenica 29 alle 15:30 renderà visita al CUS Siena e concluderà la sua stagione sabato 4 giugno alle 18:00 in casa con il fanalino di coda Imola.

Al termine della regular season, la prima festeggerà la promozione in A.

Solo la matematica consegna speranze ai ragazzi di Marco Zaccagna.

Di fatto è impossibile che la Rugby Parma non riesca nelle due – non proibitive – partite rimanenti a raccogliere almeno otto punti.

Salendo a quota 78, i parmensi sarebbero irraggiungibili per Gragnani e compagni (che anche ottenendo il massimo nelle ultime gare salirebbero a quota 77).

STIMOLI FEROCI.

Al Livorno Rugby non mancano feroci stimoli per ottenere il massimo (15 punti) nelle tre gare in oggetto. Eventualmente, se salisse a quota 77, la squadra biancoverde sarebbe da considerare la migliore tra le seconde dei quattro gironi di B e sarebbe la più autorevole candidata ad un eventuale ripescaggio.

Sia chiaro: nessuno si vuole illudere che ci sia ‘automatica’ e sicura la ‘porta di servizio’ per la serie A. L’unica certezza è che questa formazione merita un grande plauso per quanto combinato.

I biancoverdi, dal 12 dicembre in poi, hanno sempre colto il massimo. Il disavanzo dalla Rugby Parma è figlio del cammino effettuato nelle prime cinque giornate, nelle quali i biancoverdi, facendo i conti con tante e gravi assenze, persero punti preziosi, contro le altre tre ‘big’ del torneo.

Non mancheranno in particolare questa domenica, stimoli contro il Modena: fu particolarmente spigolosa la sfida dell’andata quando i labronici si imposero 23-26, sul campo. Risultato ‘rettificato’ dal giudice sportivo che, per un errore burocratico commesso dagli emiliani nella richiesta delle mischie no contest, sancì lo 0-20 a tavolino.

SQUADRA SOLIDA.

Il Modena, quinto in classifica con 42 punti (8 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte il ruolino) può contare su una rosa di qualità per la categoria e soprattutto può contare su una mischia solida ed esperta.

Ai biancoverdi il compito di far viaggiare spedito il pallone, sfruttando anche in ampiezza le caratteristiche del terreno amico ‘Montano’. Servirà una prova ricca di sostanza. Alla formazione livornese, nel derby toscano con il CUS Siena di domenica scorsa, ha fatto talvolta difetto la continuità. L’importante è stato, in ogni caso, andare alla cassa e ottenere i cinque punti, senza, a conti fatti, soffrire più del lecito.

Anche contro il Modena ci sarà spazio per tanti giovani e giovanissimi. Prezioso sarà anche l’apporto del pubblico (ad essere sinceri il calore dei supporters non è mai mancato). Sarebbe importante, anche con l’aiuto dei tifosi, per l’undicesima volta consecutiva festeggiare il successo (possibilmente con il bonus-attacco). Il mare può attendere…

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin