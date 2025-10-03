Home

3 Ottobre 2025

Serie C – Basket: L’US Livorno in trasferta a Sansepolcro per il riscatto

Livorno 3 ottobre 2025

Dopo la sconfitta interna all’esordio contro il Basket Agliana, l’US Livorno torna in campo sabato 4 ottobre (18.30) con l’obiettivo di conquistare i primi due punti della stagione. Gli amaranto faranno visita al Sansepolcro, formazione anch’essa reduce da un ko nella prima giornata, maturato sul campo del Basket San Vincenzo.

Un match che si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre desiderose di tornare subito in carreggiata. Il Sansepolcro farà affidamento sui suoi uomini di punta: le ali Norman e Vladyslav, e il playmaker Spillantini, autori complessivamente di 59 dei 79 punti messi a referto all’esordio. Un trio temibile, capace di accendersi in qualsiasi momento, soprattutto tra le mura amiche.

Coach Luca Angella ha presentato così la sfida:

«Ci aspetta una partita complicata, contro una squadra che in casa, negli ultimi anni in Serie C, ha sempre offerto grandi prestazioni. A Sansepolcro riescono spesso a esaltarsi, soprattutto i giocatori di maggior talento: hanno almeno tre o quattro elementi di ottimo livello per la categoria, alcuni con esperienze anche in categorie superiori. Dovremo essere concentrati e tosti per tutti i 40 minuti. Ogni nostro giocatore dovrà dare il proprio contributo per provare a costruire, tutti insieme, una prestazione solida e concreta. Questo campionato ha uno standard molto elevato: ogni squadra può contare su almeno due o tre giocatori di riferimento. Noi dobbiamo farci trovare pronti e riscattare la sconfitta della prima giornata».

La squadra è determinata a voltare pagina e affronta la trasferta nella splendida cornice di Sansepolcro con entusiasmo, speranza e la volontà di rilanciarsi dopo l’avvio difficile.