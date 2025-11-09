Home

Serie C – Carpi-Livorno 2-0: amaranto ancora al tappeto, notte fonda per la squadra di Formisano

Calcio

9 Novembre 2025

Livorno 9 novembre 2025

Un altro passo falso, un’altra serata amara per il Livorno, sconfitto 2-0 dal Carpi e incapace di invertire una rotta che ormai appare preoccupante. Al “Cabassi” i padroni di casa hanno fatto il minimo indispensabile per portare a casa i tre punti, approfittando delle solite disattenzioni difensive e di un portiere amaranto, Seghetti, protagonista in negativo in entrambe le reti subite.

Eppure la squadra di Formisano era partita bene. Nei primi minuti gli amaranto hanno mostrato intensità e costruito almeno due occasioni nitide: al 2’ Di Carmine ha impegnato il portiere avversario con un tiro da posizione laterale, mentre al 20’ Dionisi, da pochi passi, ha sprecato un pallone che sembrava già destinato in rete. Alla mezz’ora, poi, ancora Di Carmine ha cercato una deviazione di tacco su cross di Haveri, ma la palla è sfilata via tra i rimpianti.

Il Carpi, più attendista ma concreto, ha colpito alla prima vera occasione: al 39’ Casarini ha lasciato sul posto Noce e calciato verso la porta; Seghetti ha respinto male e Stanzani, appostato a due passi, ha insaccato il gol dell’1-0. Una rete che ha ricordato da vicino quella incassata contro il Forlì, frutto dello stesso errore tecnico del portiere.

Nella ripresa il Livorno ha cercato una reazione, protestando al 54’ per un presunto tocco di mano in area non ravvisato dal VAR, ma è stato ancora il Carpi a trovare la via del gol. Al 68’, su una respinta corta e centrale di Seghetti su tiro di Cortesi, lo stesso numero 10 carpigiano ha ribadito in rete per il 2-0, con la difesa amaranto completamente immobile.

Da lì in avanti, solo tentativi sterili: al 77’ Odjer ha provato da lontano, trovando pronto il portiere, poi Noce (79’) e Cioffi (86’) hanno sfiorato il bersaglio. In pieno recupero, al 93’, Stanzani ha sfiorato la doppietta in contropiede.

Il triplice fischio ha sancito l’ennesima sconfitta di un Livorno spento, nervoso e senza identità. La squadra sembra non credere più nelle proprie possibilità, e la panchina di Formisano adesso traballa pericolosamente.

CARPI – LIVORNO 2-0

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Pitti, Panelli, Rossini; Cecotti (59’Rigo), Amayah (59’ Pietra), Figoli, Tcheuna; Cortesi (71’ Sall), Casarini; Stanzani.

LIVORNO (3-5-2): Seghetti; Noce, Monaco, Nwachukwu (80’ Malva); Gentile, Panaioli, Hamlili (63’ Peralta), Bonassi (46’ Marchesi), Haveri; Dionisi (63’ Cioffi), Di Carmine.

ARBITRO: Recchia di Brindisi.

RETI: 39’ Stanzani; 68’ Cortesi.

NOTE: Ammoniti: Cortesi (41’), Bonassi (44’); Tcheuna (76’),

Figoli (85’), Recuperi: 3’+6’

